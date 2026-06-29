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Guerra en Irán, en directo | Irán y EEUU seguirán negociando, sin ataques y con libertad en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos e Irán "cesarán" las hostilidades y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente", según un alto cargo estadounidense.
Irán insiste en que Ormuz es suyo durante los próximos 30 días y exige a EEUU que contenga a Israel en Líbano
El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha avisado a Estados Unidos de que Teherán controla absolutamente todo lo que ocurre en el estrecho de Ormuz durante los próximos 30 días de negociaciones tal y como interpreta el memorándum de entendimiento con Washington firmado este mes, y ha acusado a la parte estadounidense de incumplir la primera cláusula del mismo: presionar a Israel para que se retire por completo de Líbano.
Araqchi ha realizado estas declaraciones nada más llegar a Irak, donde pasará el día de visita oficial, en medio de nuevos cruces con bombardeos con Estados Unidos y después de un acuerdo entre Líbano e Israel que ha sido repudiado por el partido milicia libanés Hezbolá, aliado estratégico de Teherán, al entender que contraviene el documento firmado por Irán y Estados Unidos.
"Lamentablemente, la entidad sionista continúa con sus ataques aéreos en Líbano. Estados Unidos debe estar a la altura de su responsabilidad, obligar a Israel a que ponga fin a sus ataques y que se retire de las zonas que ocupa en Líbano, porque es la primera cláusula del memorándum".
El primer punto del documento no solo exige el cese de bombardeos israelíes sino que además obliga a las partes a encontrar una solución para que Israel se retire del país. El acuerdo firmado el viernes entre Líbano e Israel, no obstante, solo habla de una "retirada gradual" siempre y cuando se verifique el hipotético desarme de Hezbolá, algo que el grupo armado no tiene intención de hacer al entender que se trata de una estratagema israelí para dejar el país indefenso.
Araqchi también ha avisado a Estados Unidos de que "el estrecho de Ormuz permanecerá bajo la supervisión y gestión total de Irán durante los próximos 30 días, y una vez eliminados todos los obstáculos, se restablecerá la capacidad total de la vía fluvial". La responsabilidad sobre el estrecho, ha añadido, recae sobre la República Islámica de Irán. "No existe ninguna otra parte ni Estado involucrado. Esto queda totalmente claro en el memorando de entendimiento, y cualquier intervención o acción unilateral agravará la situación y retrasará la reapertura del estrecho", ha avisado.
EEUU e Irán "cesarán" sus ataques y seguirán negociando, con libertad en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos e Irán "cesarán" las hostilidades y "continuarán las conversaciones técnicas" sobre su memorando de entendimiento, mientras que las embarcaciones "podrán moverse libremente", según un alto cargo estadounidense, tras los últimos bombardeos de este fin de semana, en los que Washington justifica su actuación como respuesta a nuevos ataques iraníes a barcos en el estrecho de Ormuz.
"Está previsto que continúen las conversaciones técnicas sobre todos los aspectos del memorando de entendimiento. Ambas partes cesarán las operaciones por el momento y los buques podrán circular libremente [a través del estrecho de Ormuz]", ha afirmado un funcionario de Estados Unidos en declaraciones a Europa Press. A este respecto, Washington y Teherán estarían planeando reunirse el martes en la capital de Qatar, Doha, según ha señalado el portal de noticias estadounidense Axios, que cita a un alto funcionario también de Estados Unidos.
El anuncio de Washington, sobre el que Teherán no se ha pronunciado por el momento, llega al término de un fin de semana marcada por nuevos intercambios de hostilidades que desde Estados Unidos han enmarcado en una respuesta directa a los ataques perpetrados por Irán contra un buque comercial con bandera de Singapur que cruzaba el estrecho de Ormuz el pasado jueves y contra un navío panameño en esa misma vía la pasada noche.
EEUU e Irán acuerdan cesar sus ataques mutuos y reunirse en Qatar esta semana
Estados Unidos e Irán acordaron detener los bombardeos de los últimos días y reunirse esta semana en Qatar, según informó este domingo el portal estadounidense Axios. La presunta pausa en los bombardeos llega dos días después de que ambos países se acusaran mutuamente de haber violado el acuerdo de alto el fuego firmado el pasado 17 de junio. En la tarde del sábado, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó el tono de sus amenazas y advirtió de que Washington podría intensificar su ofensiva militar si Teherán continúa con los ataques, hasta el punto de que la República Islámica "dejaría de existir".