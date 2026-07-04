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Adelantamiento y victoria

El que manda es Antonelli: ni el mejor Lewis Hamilton puede sacar los codos ante Kimi

El joven piloto de Mercedes se lleva la victoria en la carrera al sprint del Gran Premio de Gran Bretaña. Lando Norris completó el podio.

El que manda es Antonelli: ni el mejor Lewis Hamilton puede sacar los codos ante Kimi El que manda es Antonelli: ni el mejor Lewis Hamilton puede sacar los codos ante Kimi@F1

¿Quién va a plantar cara a Kimi Antonelli? El líder del mundial de la Fórmula 1 está intratable. Se llevó la victoria en la sprint del Gran Premio de Gran Bretaña a pesar de la gran defensa que puso sobre la pista Lewis Hamilton desde la salida. Sacó los codos, pero el de Mercedes le acabó superando.

Kimi se colocó detrás, se alejó con él de las luchas que se sucedían por detrás, y en el ecuador de la prueba asaltó el liderato.

Lando Norris completó el podio tras una batalla muy intensa contra Max Verstappen, George Russell, Oscar Piastri y Charles Leclerc. Una lucha que en la que en algunos momentos hubo hasta cuatro coches en paralelo.

Fue un comienzo de sábado trágico para los españoles. Ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso pudieron competir. El Williams acabó decimoséptimo y Fernando se tuvo que conformar con un vigésimo puesto después de una salida accidentada en la que se tocó con el Cadillac de Sergio Pérez.

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