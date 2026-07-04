Una boda blindada, colas de 'swifties' y un desfile incesante de famosos: Taylor Swift y Travis Kelce se dan el 'sí quiero'

Sí, pero... Pese a la expectación con la ceremonia, que se ha celebrado en el Madison Square Garden de de Nueva York, apenas han transcendido detalles de la misma y todavía no hay una foto de los recién casados.

Taylor Swift y Travis Kelce celebraron su boda en el Madison Square Garden de Nueva York, en un evento privado sin fotografías divulgadas. La ceremonia, oficiada por Adam Sandler, no incluyó damas de honor ni padrinos; los hermanos de ambos, Austin Swift y Jason Kelce, asumieron roles especiales. El vestido de la novia, diseñado por Christian Dior, fue una creación exclusiva de alta costura, complementado con joyas de Cartier. Afuera, seguidores de Swift esperaban ver detalles de la boda, considerada por ellos como un evento único. La celebración incluyó una cena previa y una recepción con actuaciones musicales, destacando la de Stevie Nicks.

La cantante Taylor Swift y el jugador fútbol americano Travis Kelce culminaron este viernes su compromiso con la 'boda del año', una ceremonia en el estadio Madison Square Garden, en mitad de Nueva York, tan privada que no han trascendido fotografías ni más detalles que los ofrecidos por un representante, y que apuntan a una velada muy personal.

Poco después de las siete de la tarde, una pantalla en la entrada del Garden lucía el mensaje "JusT&T Married" (recién casados, con las iniciales de la pareja) y el representante de Swift, Tree Paine, confirmaba a los medios el enlace que la pareja ni siquiera había anunciado oficialmente pero sobre el que se especulaba desde hacía semanas.

"Taylor y Travis no tuvieron damas de honor o padrinos. En su lugar, su hermano Austin Swift fue el Hombre de honor de Taylor, y (su hermano) Jason Kelce fue el Mejor hombre de Travis. La ceremonia unió a las dos familias y fue oficiada por su amigo Adam Sandler", dijo en un comunicado la publicista de ella.

También puso fin a los rumores sobre el vestido de la novia, revelando que era de alta costura de Christian Dior y diseñado por su director creativo Jonathan Anderson, quien también firmaba el traje del novio, y que había "colaborado de cerca" con ambos para su día especial. "Es el primer vestido de novia de alta costura del diseñador para una celebridad de talla mundial. Los zapatos de ambos fueron creaciones personalizadas de Christian Louboutin y la novia llevó joyas de Cartier", abundó.

Ethan Hawke, Hugh Grant, Dakota Johnson...

Fuera del Garden, protegido por un perímetro de seguridad digno de la Asamblea General de la ONU, con vallas y decenas de policías, los seguidores de la cantante, conocidos como 'swifties', hicieron guardia durante horas pese a la ola de calor que azotaba Nueva York, y que alcanzó máximas de 40 grados, con la esperanza de atisbar algún detalle o famoso invitado.

Los 'swifties' generalmente relataron que querían ser testigos de la historia de amor de su ídolo, a la que escuchaban desde hacía años y consideraban como una hermana mayor, después de que esta hubiera atravesado rupturas y cambios vitales a la vista de todo el mundo. Unas jóvenes que escudriñaban cada vehículo con cristales polarizados que se dirigía al recinto aseguraron que esa era su "boda real" y que era un acontecimiento "único en la vida".

Cerca de las cuatro de la tarde, empezaron a llegar el millar de invitados, sobre todo estrellas del deporte, incluidos numerosos jugadores de fútbol americano como Kelce; de la música, como Ed Sheeran, Camila Cabello, Ellie Goulding o Benson Boone; y del cine, como Ethan Hawke, Hugh Grant, Dakota Johnson, Zoe Kravitz o Bradley Cooper.

Las celebraciones arrancaron el jueves con una cena reducida a cien asistentes y continuaron este viernes con un cóctel. La ceremonia, celebrada supuestamente sobre la pista del recinto, que se cree puede estar decorada como un jardín, y una recepción que se prolongará hasta la madrugada, según un mensaje interno de la policía difundido por medios locales. Durante la velada, se espera además una actuación de Stevie Nicks, amiga y colaboradora de Swift.

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