El juzgado que instruye la causa contra Vito Quiles desmonta la versión de su abogado: descartaron una "declaración a la carta" y le invitaron a ir a una comisaría

Los detalles Fuentes del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid apuntan que la actitud de Juango Ospina, el abogado de Vito Quiles, cuando se personó en el juzgado fue "prepotente".

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid ha desmentido las declaraciones del abogado Juango Ospina, quien aseguró en el programa Más Vale Tarde que se enteraron por la prensa de la orden de detención contra Vito Quiles. Según Ospina, al presentarse en el juzgado, le informaron que Quiles sería detenido. Sin embargo, el juzgado afirma que la jueza Rosa María Freire estaba de guardia y no podía organizar una declaración sin previo aviso a la otra parte. Se sugirió que Quiles se presentara en una comisaría, pero Ospina interpretó esto como una intención de detenerlo. Además, califican su actitud en el juzgado de "prepotente".

El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid desmiente al abogado de Vito Quiles, Juango Ospina. El letrado estuvo en el programa Más Vale Tarde este jueves y aseguró que se enteraron de la orden de detención del agitador ultra "por la prensa" y que se presentó en el juzgado "con toda la buena fe y siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal", donde le dijeron "que si viene [Vito Quiles] se va a ir detenido".

"Cualquier juzgado que esté buscando un ciudadano, si ese ciudadano comparece voluntariamente en el juzgado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevé que el juez puede aceptar la comparecencia y luego notificar a la policía que se retire esa orden de búsqueda", denunció en laSexta.

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Fuentes del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid aseguran que el letrado de la Administración de Justicia le trasladó que la jueza Rosa María Freire estaba de guardia de detenidos, lo que supone estar tomando declaraciones desde las 10:00 horas hasta las 21:00 horas.

Por lo tanto, al abogado de Quiles se le hizo llegar que no se podía organizar una declaración a la carta cuándo él quisiera, ya que además había que avisar con tiempo a la otra parte, en este caso la acusación del funcionario que presentó la querella por injurias y calumnias.

En ese sentido, se le invitó a acudir a una comisaría a comunicar su puesta a disposición de la Justicia y un domicilio y teléfono en los que poder ser localizado. Es decir, el procedimiento habitual que Ospina interpretó como que "le querían ver detenido". Apuntan estas fuentes, además, que la actitud de Ospina en el juzgado fue "prepotente".

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