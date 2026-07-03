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Vito Quiles, en busca y captura

El juzgado que instruye la causa contra Vito Quiles desmonta la versión de su abogado: descartaron una "declaración a la carta" y le invitaron a ir a una comisaría

Los detalles Fuentes del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid apuntan que la actitud de Juango Ospina, el abogado de Vito Quiles, cuando se personó en el juzgado fue "prepotente".

Las burradas de los agitadores Vito Quiles y Bertrand Ndongo: de la persecución a políticos a sus boicots en ruedas de prensa
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El Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid desmiente al abogado de Vito Quiles, Juango Ospina. El letrado estuvo en el programa Más Vale Tarde este jueves y aseguró que se enteraron de la orden de detención del agitador ultra "por la prensa" y que se presentó en el juzgado "con toda la buena fe y siguiendo la Ley de Enjuiciamiento Criminal", donde le dijeron "que si viene [Vito Quiles] se va a ir detenido".

"Cualquier juzgado que esté buscando un ciudadano, si ese ciudadano comparece voluntariamente en el juzgado, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, prevé que el juez puede aceptar la comparecencia y luego notificar a la policía que se retire esa orden de búsqueda", denunció en laSexta.

Juango Ospina, abogado de Vito Quiles, confirma en Más Vale Tarde el ofrecimiento de Milei al agitador y denuncia que cuando se ha presentado esta mañana en el juzgado le habrían dicho "que si viene se va a ir detenido".
El abogado de Vito Quiles desvela que su cliente no se entrega porque "quieren que se vaya detenido" y confirma el ofrecimiento de Milei al agitador

Fuentes del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid aseguran que el letrado de la Administración de Justicia le trasladó que la jueza Rosa María Freire estaba de guardia de detenidos, lo que supone estar tomando declaraciones desde las 10:00 horas hasta las 21:00 horas.

Por lo tanto, al abogado de Quiles se le hizo llegar que no se podía organizar una declaración a la carta cuándo él quisiera, ya que además había que avisar con tiempo a la otra parte, en este caso la acusación del funcionario que presentó la querella por injurias y calumnias.

En ese sentido, se le invitó a acudir a una comisaría a comunicar su puesta a disposición de la Justicia y un domicilio y teléfono en los que poder ser localizado. Es decir, el procedimiento habitual que Ospina interpretó como que "le querían ver detenido". Apuntan estas fuentes, además, que la actitud de Ospina en el juzgado fue "prepotente".

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