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"Hubo veces en las que..."

Marc Márquez recuerda su pesadilla: "No quería entrar en el paddock porque lo asociaba al dolor"

Tras someterse a múltiples operaciones en su brazo derecho, el eneacampeón del mundo estuvo cerca de tirar la toalla.

Marc Márquez Marc MárquezGetty

Desde su terrible accidente en jerez 2020, Marc Márquez ha pasado un total de siete veces por quirófano para someterse a distintas intervenciones en su hombro derecho.

La última fue hace poco menos de dos meses y, aparentemente, debería ser la última siempre y cuando no sufra una nueva caída que le afecte ese hombro.

En 'DAZN', el eneacampeón del mundo ha recordado la pesadilla que vivió con sus lesiones y ha desvelado que llegó a sentir pánico por entrar al paddock.

"Hubo veces en las que no quería entrar en el paddock, porque lo asociaba al dolor", ha afirmado.

Es por ello que estar ahora compitiendo ya es un regalo para un Marc que no piensa en la décima corona ni en superar a Valentino Rossi.

"Estaré orgullosísimo si gano el décimo título, pero retirarme con nueve o con diez, no me cambiará la vida. Lo que quiero es acabar mi carrera deportiva disfrutando, no quiero terminar quemado de MotoGP", ha zanjado.

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