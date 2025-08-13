La advertencia de Marc Márquez a Bagnaia sobre Austria: "Nunca me ha dado satisfacciones, pero..."

El de Cervera afronta este fin de semana asegurando que a pesar de no haber ganado nunca en el Red Bull Ring siempre guarda un gran recuerdo del trazado austriaco.

Marc Márquez tiene un objetivo entre ceja y ceja en el Gran Premio de Austria. El '93' nunca ha conseguido la victoria en este escenario que volvió a estar presente en el calendario de la competición desde 2016. Llevaba casi veinte años sin que se celebrara una prueba del mundial de MotoGP.

El ilerdense llega al circuito con una distancia considerable de su hermano Alex y de su compañero de box, Pecco Bagnaiaen la clasificación. Este escenario ha sido territorio del italiano ya que enlaza tres victorias consecutivas en el Red Bull Ring.

Pese a la sorprendente sequía de seis veces campeón del mundo de MotoGP en suelo austriaco, este lanza una advertencia a sus principales adversarios: "El trazado austriaco nunca me ha dado grandes satisfacciones, pero sí muchísimos duelos hasta la última curva, hasta el último metro antes de la bandera a cuadros".

"Estoy listo para afrontar lo mejor posible esta segunda parte de la temporada", ha avisado Márquezen declaraciones recogidas por 'Motosan'. Asimismo, ha reconocido sus ganas por volver a pelear en pista tras casi un mes de descanso por el parón de verano.

"No veo la hora de volver a pista después de las vacaciones: he desconectado un poco, he descansado y estoy listo para empezar de nuevo", ha zanjado el corredor de Ducati.

Bagania recoge el guante

El bicampeón del mundo ha reconocido que Austria es uno de los sitios donde la marca de Borgo Panigale ha demostrado su fortaleza: "Esta pista siempre ha sido muy favorable a Ducati y en las últimas tres temporadas hemos logrado el mejor resultado posible".

"Estoy contento de volver a correr aquí y comenzar esta segunda parte del campeonato. Nos esperan muchos circuitos entre mis favoritos: técnicos, pero al mismo tiempo espectaculares", ha desgranado Bagnaia.

Tiene una oportunidad de oro para reivindicarse en una campaña en la que no está rindiendo al nivel que esperaba. Solo lleva una victoria tras la primera mitad de temporada concluida.