Marc Márquez y Pecco Bagnaia están de estreno: probando el nuevo circuito de MotoGP

Los pilotos del equipo Ducati comentan sus impresiones acerca del novedoso circuito que se estrenará esta temporada tras el Gran Premio de Austria.

Ducatiha publicado un vídeo que protagonizan Marc Márquez y Pecco Bagnaia realizando un test muy especial. El español y el italiano han llegado a Balaton Park, el circuito que albergará el nuevo Gran Premio de Hungría.

El de Cervera ha dado un paseo por el circuito a pie, dando sus primeras sensaciones en su toma de contacto con el asfalto: "Parece lenta, pero quiero probarlo con la moto porque a veces cambia".

Tras dar unas vueltas con la Borgo Panigale el ilerdense ha transmitido diversos parámetros de la moto junto a Michelle Pirro, piloto probador de Ducati. El test también tuvo momentos de susto cuando en una de las vueltas le pegó un pequeño trallazo en plena recta a Bagnaia, desatando las risas en el box.

Finalmente, Márquez ofrecía sin pelos en la lengua sus conclusiones tras el primer test completado en el trazado de Hungría: "La primera impresión de Balaton Park es una m***** diferente". Pero aún así, parece que le gusta: "Súper bueno".