MotoGP
Ducati quiere que Márquez sea campeón este año... ¡y Bagnaia el que viene!
Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de Ducati, espera un título de Marc en 2025 y en 2026 de Pecco Bagnaia, su compañero de equipo.
El campeón de este año de MotoGP va a ser Marc Márquez. La ventaja sobre sus rivales es enorme y se incrementa cada Gran Premio. Por eso, Gigi Dall'Igna, ingeniero jefe de la marca italiana, quiere que Marc sea campeón ya. Eso sí, su deseo es el que el año que viene le toque a Pecco Bagnaia.
"¿Un mundial este año para Márquez y el próximo para Pecco? Lo aceptaría de inmediato, sin importar el orden", dice Gigi en palabras que recoge 'Motosan' este martes.
No ha habido ningún tipo de problema entre los pilotos Ducati: "Nuestros dos pilotos no están resultando especialmente complicados de gestionar. Marc y Pecco son inteligentes, saben hasta dónde llegar o cuándo parar".
Reconoce que "no se ayudan" en el desarrollo de sus motos, pero que eso es algo normal en todos los equipos: "Es complicado esperar una ayuda entre los dos pilotos de un mismo equipo".
"Es normal y humano", sentencia Gigi preguntado por esta falta de ayuda. Porque seguramente Bagnaia sí la necesite. El italiano está sufriendo muchísimo al lado de un Marc que camina con paso firme hacia el noveno campeonato del mundo.