Alex y Marc Márquez se retan en el asfalto con una moto y un coche: ¿Quién ganará?

El piloto de Gresini y el de Ducati se retan a hacer una carrera en línea recta en el circuito del Jarama. Uno subido a un coche y el otro en una moto.

El último reto de los hermanos Márquez no tiene desperdicio. Los de Cervera buscan quién es más rápido en una recta principal en un duelo entre una moto y un coche deportivo celebrado en el circuito delJarama de Madrid.

Alex Márquez le echaba el guante a su hermano sobre la importancia del desafío: "Tú crees que me ganas? no, ¿no?". A lo que Marc Márquez le respondió entre risas: "Con la moto sí".

"Pero pareces pro de moto y todo, ¿te dedicas a ello o qué?", prosigue sus bromas el de Gresini a lo que lo del Ducati responde: "Sí, lo intento. No ha ido del todo mal".

El reto se basaba en recorrer una serie de metros de una recta. Alex empezaba subido al coche y Marc sobre la moto. Tomó la delantera el menor de los hermanos pero llegaron al final de la primera carrera muy parejos. El '93' no lo veía claro: "De foto finish".

Con el cambio de vehículo, el seis veces campeón de MotoGP alucinó con la velocidad del coche: "H*****, cómo corre esto!". Otro final muy ajustado y el mayor de los hermanos zanja el desafío en tablas: "Otra vez empate, lo dejamos para otro día".