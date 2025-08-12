GP de Austria de MotoGP 2025: horarios de clasificación, sprint y carrera y dónde ver en TV

Tras casi un mes de parón regresa el motociclismo con la decimotercera cita de la temporada que se celebrará del viernes 15 al domingo 17 de agosto en el Red Bull Ring.

Se acabó la espera. El motociclismo vuelve tras el parón veraniego con la celebración del Gran Premio de Austria de MotoGP. El Red Bull Ring está caracterizado por sus escasas curvas a la par que rápidas, teniendo un total de diez. Además, es el circuito más corto del calendario con 4,3 kilómetros.

Marc Márquez tiene la oportunidad de oro para resarcirse en Spielberg. El catalán nunca ha ganado en territorio austriaco mientras que su compañero Pecco Bagnaia ha ganado las tres últimas ediciones. Por parte del turinés, es una opción para batir al '93' en una carrera donde Ducati apunta a dominar y KTMbuscará un buen resultado en casa.

Desde el viernes 15 de agosto comienzan los primeros entrenamientos libres con una sesión matutina a las 10:45 hora peninsular española y la 'Practice' en horario vespertino, a las 15:00 horas. Para la clasificación, habrá que esperar el sábado 16.

A las 10:50 hora peninsular española se celebrará la sesión de clasificación. Los primeros puntos que se repartirán en Austria llegarán en la carrera a sprint. Esta sesión comenzará a las 15:00 horas y será a 14 vueltas.

La jornada de domingo estará marcada por las carreras, siendo Moto3 la primera sesión a las 11:00 hora peninsular española. A continuación, se celebrará Moto2 a las 12:15. Por último, llegará el momento de MotoGP con la carrera a las 14:00 horas y será a 28 vueltas.

La web de laSexta Deportes realizará cobertura vuelta a vuelta de la carrera de MotoGP el domingo 17 de agosto. En TV se podrá ver a través de la plataforma 'DAZN'.