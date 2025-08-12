El momento favorito de Márquez en lo que va de temporada: "La primera vez que Alex y yo..."

El piloto de Ducati se queda con Tailandia, su primera cita con la marca italiana, en la que estrenó su casillero de victorias.

Marc Márquez está arrasando en su estreno con la Ducati. Ya son ocho victorias y una distancia de 120 puntos sobre Alex, su hermano. El noveno título está muy cerca y podría confirmarlo en un par de carreras. Al de Cervera le han pedido que elija su momento favorito de lo que va de año.

En 'TNT Sports' Marc tiene muy claro cuál es su mejor momento del 2025: "Mi momento favorito de esta temporada fue la primera carrera, en Tailandia. Fue mi primera victoria con el equipo de Ducati Factory".

"A la vez, fue la primera vez que mi hermano y yo terminamos primero y segundo. Fue algo excepcional, aunque ahora se haya convertido en algo normal. Fue el mejor fin de semana", dice el piloto de la marca italiana.

A Alex, su hermano, también le hicieron esa pregunta. Y coincidió en su respuesta: "Uno fue el primer podio en Tailandia con Marc, que fue muy especial. Y el segundo fue, por supuesto, la victoria de Jerez. Fue mi momento favorito de este año".

En Tailandia los hermanos Márquez compartieron podio. Un momento muy especial para ellos. Tanto que Alex lo menciona antes que su primera victoria en MotoGP, la de Jerez.