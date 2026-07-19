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Final del Mundial 2026, en directo | Todo preparado para el duelo más esperado: España y Argentina miden fuerzas para levantar la Copa del Mundo

El árbitro pitará el inicio del partido a las 21.00 horas. La Roja y la Albiceleste se enfrentan en la última fase del Mundial de 2026 para convertirse, uno de los dos, en el campeón del mundo.

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  1. Final del Mundial 2026 | Haro (La Rioja) "empuja" a Luis de la Fuente, uno de sus paisanos más ilustres

  2. Final del Mundial 2026 | ¿Cuántas veces se han enfrentado España y Argentina?

  3. Llegó el día D: España y Argentina luchan hoy por levantar la Copa del Mundo

  4. La emoción de Pedro Porro al hablar de su familia antes de la final contra Argentina

Final del Mundial 2026 entre España y Argentina Final del Mundial 2026 entre España y ArgentinalaSexta

Final del Mundial 2026 | Haro (La Rioja) "empuja" a Luis de la Fuente, uno de sus paisanos más ilustres

La ciudad riojana de Haro, donde nació el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, está volcada desde hace días en "empujar" a uno de sus paisanos más ilustres hacia la gloria para que, al frente de la selección española de fútbol, gane la final del Mundial ante Argentina, por lo que el grito unánime es "¡Aúpa Luis!".

Haro (La Rioja), la ciudad donde nación Luis de la Fuente, se vuelca con el seleccionador de España de cara a la final del Mundial Haro (La Rioja), la ciudad donde nación Luis de la Fuente, se vuelca con el seleccionador de España de cara a la final del MundialEFE/Raquel Manzanares

Final del Mundial 2026 | ¿Cuántas veces se han enfrentado España y Argentina?

A lo largo de la historia, España y Argentina sólo se han enfrentado en una ocasión en una Copa del Mundo. Y muchos ni lo recuerdan. Fue en 1966, el octavo Mundial que se celebró, en Inglaterra. España llegaba entonces como campeón de Europa, al haberse hecho con la entonces denominada Copa de Naciones de Europa en 1964. Pero quedó eliminada en la primera ronda: perdió contra Argentina, ganó a Suiza y perdió después contra la Alemania Federal. El resultado de todos los partidos fue el mismo: 2-1, pero sólo ante los suizos jugó como local.

Desde entonces, nunca se han visto las caras en el césped en un campeonato del mundo. Aunque sí lo han hecho en muchas ocasiones, en multitud de partidos amistosos entre las dos selecciones. No hay que olvidar aquel 6-1 la última vez que se enfrentaron, en 2018, en la preparación para el Mundial de Rusia. Los seis tantos de la Roja sirvieron a los argentinos (no a los jugadores) para elevar al máximo su creatividad a la hora de insultar, siendo quizás este el inicio de la que ha sido una larga historia de elaborados improperios salidos de la boca del argentino.

Llegó el día D: España y Argentina luchan hoy por levantar la Copa del Mundo

España rompió los esquemas a Francia en el día de su fiesta nacional, ganando la primera plaza de la final del Mundial de 2026. Y un día después, lo consiguió Argentina, echando a Inglaterra de la contienda. Final inédita. Argentina llega hoy a Nueva York con más experiencia que España, que sólo ha alcanzado hasta ahora una final, la de 2010, cuando se convirtió en campeona del mundo. La Albiceleste ha conseguido llegar seis veces a la semifinal, y en todas consiguió su plaza para la final. Siete, si contamos la de este año. Y fue campeona tres, cifra que esperamos que siga manteniéndose al final del día.

Porcentualmente, España lo tiene mejor: el 100% de las veces que ha llegado a la final de la Copa del Mundo ha ganado, pero la trayectoria pone por delante a Argentina. Esta es, previsiblemente, la última vez que Leo Messi juegue un Mundial. Coincide con la primera que lo hace Lamine Yamal, quien hace casi 20 años se fotografiaba con el argentino en una imagen que lleva dando vueltas al mundo desde la última Eurocopa. Dos leyendas en una final inédita.

Messi, a sus 39 años cumplidos en el transcurso del Mundial, tiene un historial brutal en Copas del Mundo: en 2014 Argentina cayó ante Alemania en la final con un gol de Götze en la prórroga, en la que fue su primera final. Ocho años después, en Qatar, los argentinos levantaron la copa en los penaltis, después de una final con seis goles. Fue el propio Messi el que abrió el marcador, con un gol de penalti en el 23'. Hoy juega su tercera final, la segunda consecutiva. Y quizás, la última.

La emoción de Pedro Porro al hablar de su familia antes de la final contra Argentina

Pedro Porro fue uno de los héroes de las semifinales contra Francia y en la previa de la cita contra Argentina ha estado con Juanfe Sanz, de 'El Chiringuito'. Se ha emocionado al hablar de su familia.

"Mi mujer es la que está conmigo día a día, para mí es mi pieza fundamental. Sobre todo mi familia. Mis padres que están aquí en la final, pero mi abuelo no ha podido venir porque tiene problemas respiratorios. Me ha dado todo desde el principio", cuenta el lateral, que hizo gol a Francia en semifinales.

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