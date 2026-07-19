Final del Mundial 2026, en directo | Todo preparado para el duelo más esperado: España y Argentina miden fuerzas para levantar la Copa del Mundo

Final del Mundial 2026 | Haro (La Rioja) "empuja" a Luis de la Fuente, uno de sus paisanos más ilustres La ciudad riojana de Haro, donde nació el seleccionador español de fútbol, Luis de la Fuente, está volcada desde hace días en "empujar" a uno de sus paisanos más ilustres hacia la gloria para que, al frente de la selección española de fútbol, gane la final del Mundial ante Argentina, por lo que el grito unánime es "¡Aúpa Luis!". Haro (La Rioja), la ciudad donde nación Luis de la Fuente, se vuelca con el seleccionador de España de cara a la final del Mundial EFE Compartir en X

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Llegó el día D: España y Argentina luchan hoy por levantar la Copa del Mundo España rompió los esquemas a Francia en el día de su fiesta nacional, ganando la primera plaza de la final del Mundial de 2026. Y un día después, lo consiguió Argentina, echando a Inglaterra de la contienda. Final inédita. Argentina llega hoy a Nueva York con más experiencia que España, que sólo ha alcanzado hasta ahora una final, la de 2010, cuando se convirtió en campeona del mundo. La Albiceleste ha conseguido llegar seis veces a la semifinal, y en todas consiguió su plaza para la final. Siete, si contamos la de este año. Y fue campeona tres, cifra que esperamos que siga manteniéndose al final del día. Porcentualmente, España lo tiene mejor: el 100% de las veces que ha llegado a la final de la Copa del Mundo ha ganado, pero la trayectoria pone por delante a Argentina. Esta es, previsiblemente, la última vez que Leo Messi juegue un Mundial. Coincide con la primera que lo hace Lamine Yamal, quien hace casi 20 años se fotografiaba con el argentino en una imagen que lleva dando vueltas al mundo desde la última Eurocopa. Dos leyendas en una final inédita. Messi, a sus 39 años cumplidos en el transcurso del Mundial, tiene un historial brutal en Copas del Mundo: en 2014 Argentina cayó ante Alemania en la final con un gol de Götze en la prórroga, en la que fue su primera final. Ocho años después, en Qatar, los argentinos levantaron la copa en los penaltis, después de una final con seis goles. Fue el propio Messi el que abrió el marcador, con un gol de penalti en el 23'. Hoy juega su tercera final, la segunda consecutiva. Y quizás, la última. Compartir en X

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