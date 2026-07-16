El regreso del 'cementerio de canelones': Argentina prepara sus mejores insultos para la final ante España

Todo el mundo conoce el clásico 'boludo' argentino, pero la manera de verter improperios de los argentinos es de las más originales del planeta. El pase de Argentina a la final del Mundial adelanta un regreso de los insultos más curiosos.

'Boludo' es el insulto argentino por antonomasia. Diego Armando Maradona se lo llamó a Dani Alves cuando el brasileño, allá por 2018, se refirió al argentino diciendo que no era un ejemplo para los jóvenes. Leo Messi utilizó esta misma palabra para dirigirse a Javi Ribelles, entonces jugador del Nástic de Tarragona, durante un amistoso en 2020 y el Kun Agüero la usó en un rifirrafe con Omar Montes años más tarde en un directo de la Kings League de Piqué. No hay argentino que no la haya usado. Y el entorno futbolístico es propicio para que se use.

Pero lo cierto es que el arte de insultar del argentino va mucho más allá del 'boludo'. Y más aún, insistimos, en el entorno ultracompetitivo del deporte. No hay más que recordar aquella final del Mundial de Barcelona entre las dos selecciones, o el partido amistoso entre Argentina y España que elevó la originalidad de la ofensa de la población argentina. Los improperios que más se recuerdan de aquellos enfrentamientos fueron 'tobogán de piojos' y 'cementerio de canelones', entre los que más gracia hicieron a los españoles. Incluso el 'streamer' Ibai Llanos recordó, durante la Copa del Mundo de basket, que ante la previsible avalancha de insultos, ésta viniera de la mano del respeto y el amor: "De acuerdo, soy un cementerio de canelones, pero dímelo con cariño, joder, que no cuesta nada".

Aquellos no fueron los únicos. A Gonzalo Higuaín le quedó el mote de 'terrorista de choripanes', mientras que el clásico 'tobogán de piojos' fue el elegido para dirigirse a Jorge Sampaoli en su etapa como seleccionador argentino. Y las redes se inundaron de muchos más. De cara al España - Argentina del domingo, Ibai sabe que se repetirá ese escenario: "No me quiero imaginar lo que va a ser esta red social el domingo 19 de julio de 2026. Se inventarán nuevos insultos y palabras que a día hoy no conocemos. Paz y amor para todos", escribió tras la victoria de la albiceleste.

A falta de que lleguen los nuevos denuestos que se le ocurran a los argentinos surjan de cara a la final, hacemos un recordatorio de algunos que más sonaron y resonaron en la última década en distintos choques entre españoles y argentinos:

Cementerio de canelones

Tobogán de piojos

Deforestado mental

Terrorista de choripanes

Termotanque de sida

Aborto de mono

Flequillo de carne

Flequillo asintomático

Cabeza de rodilla

Piolo comebolsas

Arruinador de alegrías

Cabeza de desodorante a bolilla

Hijo de una camionada de porongas infinitas

Más allá de estas ofensivas expresiones, las hay mucho más completas, que sí sirven como insulto pero incluyen muchos más elementos literarios. Precisamente a Sampaoli le llegaron a pedir que se metiera en un cohete y aterrizara "en una galaxia donde no se te pueda ver ni con un satélite". A la Selección Argentina de baloncesto, en aquel Mundial que España arrebató a Argentina por 95-75 en 2019, se dirigieron algunos por su actitud, llegando a señalar que los jugadores tenían "sangre de pato" o que incluso "Maradona con el orto lleno de coca le echaría más huevos".

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