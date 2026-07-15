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Polémica medida de la FIFA

Shakira, Madonna, Justin Bieber o Coldplay: así serán las actuaciones del descanso de la final del Mundial

Los detalles Por primera vez, el partido más importante del 'planeta fútbol' incorporará un concierto al estilo del 'Half Time Show' de la Super Bowl, lo que hará que el descanso dure 30 minutos en lugar de los 15 tradicionales.

La actuación de Shakira en México
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España ya está en la final del Mundial. Tras su aplastante victoria en las semifinales ante Francia, el equipo dirigido por Luis de la Fuente jugará el próximo domingo el partido más importante del 'planeta fútbol'. Lo hará ante el ganador de la segunda semifinal, que enfrenta este miércoles a Inglaterra y Argentina.

Nueva York será el escenario de un partido que será histórico, y no lo será solo en el plano deportivo. Por primera vez en la historia de los mundiales habrá actuaciones musicales en el descanso, al estilo del 'Half Time Show' de la Super Bowl, lo que hará que el entretiempo pase de los 15 minutos tradicionales a durar aproximadamente media hora.

Mientras los equipos se refrescarán y recibirán las órdenes de los seleccionadores en los vestuarios, el MetLife Stadium se convertirá en el epicentro mundial de la música durante 11 minutos en los que actuarán Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y Coldplay.

Esta decisión ha generado una enorme polémica. Por un lado, los defensores de la música celebran que se aproveche la visibilidad del partido de fútbol más visto en el planeta para introducir un espectáculo cultural que, probablemente, se convertirá en la actuación musical con más espectadores en directo en la historia.

Sin embargo, los puristas del fútbol temen que esta decisión altere la naturaleza del juego, ya que podría alterar el ritmo del partido una vez se reanude tras el entretiempo. Además, en el caso concreto de la selección española, se teme que un descanso tan largo minimice sus opciones, ya que si los rivales tienen más tiempo para recuperar energía, el fútbol de la Roja, que consiste en desgastar a los adversarios haciéndoles correr tras el balón, sea menos efectivo.

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