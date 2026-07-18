La emoción de Pedro Porro al hablar de su familia antes de la final contra Argentina: "Mi mujer es mi pieza fundamental..."

El lateral español, que hizo gol en semifinales ante Francia, se emociona al hablar de su familia junto a Juanfe Sanz, de 'El Chiringuito'.

Pedro Porro fue uno de los héroes de las semifinales contra Francia y en la previa de la cita contra Argentina ha estado con Juanfe Sanz, de 'El Chiringuito'. Se ha emocionado al hablar de su familia.

"Mi mujer es la que está conmigo día a día, para mí es mi pieza fundamental. Sobre todo mi familia. Mis padres que están aquí en la final, pero mi abuelo no ha podido venir porque tiene problemas respiratorios. Me ha dado todo desde el principio", cuenta el lateral, que hizo gol a Francia en semifinales.

También se acuerda de su abuela: "Mi abuela también, que en paz descanse, fue una pieza fundamental para mí. Me emociono al hablar de ella".

Pedro se ha convertido en un pilar fundamental en la selección de Luis de la Fuente. Ya ha marcado dos goles en este Mundial.

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