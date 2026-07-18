Irán promete "lecciones inolvidables para el gran Satán" tras acusar a EEUU de matar a 50 personas en una semana

¿Qué está pasando? Los iraníes han anunciado que han suspendido los pactos firmados en junio y que están "defendiendo" su país. Han atacado Arabia Saudí tras más de cuatro meses sin hacerlo.

El acuerdo entre Irán y Estados Unidos, firmado en junio para poner fin a las hostilidades, se ha desmoronado, según los iraníes, por violaciones estadounidenses. Las tensiones han resurgido en Oriente Medio, con el estrecho de Ormuz cerrado nuevamente. Irán ha suspendido sus compromisos, acusando a Estados Unidos de romper el pacto. La situación se ha intensificado con ataques diarios. Irán ha atacado a Arabia Saudí, y Kuwait ha cerrado su espacio aéreo tras ataques iraníes a infraestructuras clave. Estados Unidos ha respondido atacando objetivos iraníes, mientras Irán denuncia la falta de agua para 10.000 residentes. Con más de 50.000 militares estadounidenses en la región, Irán promete represalias por los ataques que han causado más de 50 muertes en una semana.

En papel mojado. En eso ha quedado ese acuerdo firmado en junio por Irán y por EEUU. Uno que ponía fin a las hostilidades. Uno que, según los iraníes, han violado los estadounidenses. Ahora, las bombas vuelven a volar en Oriente Medio y Ormuz, de nuevo, está cerrado.

Así se ha expresado Mojtaba Jamenei, líder supremo de Irán, que acusa a EEUU de incumplir repetidamente con los compromisos acordados en el memorando de entendimiento al atacar en reiteradas ocasiones su territorio.

Además, ha anunciad que deja "en suspenso" la tregua con EEUU tras acusar al país de Trump de matar a 50 personas en una semana. "Guardamos lecciones inolvidables para el gran Satán", ha dicho.

Porque para los iraníes lo que se firmó ya no tiene validez. "EEUU ha violado y suspendido sus compromisos", ha expresado Kazem Gharibabadi, viceministro de Asuntos Exteriores.

Y, por ello, todo ha dejado de valer: "Hemos suspendido nuestros compromisos. Estamos defendiendo nuestro país".

La escalada no para. Cada día, ataques y más ataques. En esta ocasión, tras cuatro meses sin ataques, Irán ha puesto su mirada en Arabia Saudí mientras Kuwait ha cerrado el espacio aéreo después de que drones iraníes alcanzaran una nueva planta desalinizadora de agua, una central eléctrica y una refinería. En Qatar, Irak y Bahréin, mientras, las alarmas antiaéreas han sonado hasta cinco veces en las últimas horas.

Mientras, Estados Unidos sigue atacando tanto objetivos iraníes como infraestructuras como tres puentes o 116 torres de telecomunicaciones. Ante eso, Irán ha denunciado que la ofensiva contra bombas desalinizadores han dejado sin agua a unos 10.000 residentes en el sur del país.

Con más de 50.000 militares de EEUU desplegados en todo Oriente Medio, más los cazas y aviones cisterna que la Casa Blanca tiene pensado enviar a la región, Irán ha prometido duras represalias tras los ataques norteamericanos.