El análisis de Toni Kroos sobre la final del Mundial: "Si España marca el primero..."

El exfutbolista alemán cree que todo dependerá de si España se adelanta en el marcador: "Argentina no encontrará soluciones".

España y Argentina se miden este domingo en la final del Mundial. Y la clave, según el exfutbolista Toni Kroos, es quién se adelantará en el marcador. Cree que si el equipo de Luis de la Fuente marca primero, la final podría terminar en goleada.

Así lo dice Toni en el canal de redes sociales de su hermano Felix: "Si un equipo como España consigue jugar mientras va ganando, no querrás enfrentarte a él".

"Si España hace el 1-0, el primer gol, olvídalo, les caerán tres o cuatro. Argentina no encontrará soluciones", dice el que fuera jugador del Real Madrid y de la selección alemana.

No cree que Argentina sea una selección superar a Alemania: "Argentina no es mejor que Alemania, pero tienen una mentalidad increíble y a Leo Messi que les ha llevado a la final. Me doy cuenta de que la inteligencia de Messi sigue aumentando constantemente".

Los argentinos se han convertido en expertos en remontadas en este Mundial. Ya se lo hicieron a Inglaterra en semifinales. Y antes a Egipto y a Cabo Verde.

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