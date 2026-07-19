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Nerviosismo e ilusión

Por mar, tierra y aire: toda España se vuelca con 'La Roja' antes de la gran final del Mundial contra Argentina

Los detalles Uno de los gestos más llamativos lo ha protagonizado el Ministerio de Defensa. En el aire, varios aviones han teñido el cielo de rojo y amarillo con los colores de la bandera española.

Por mar, tierra y aire: toda España se vuelca con 'La Roja' antes de la gran final del Mundial contra Argentina.
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La Selección Española ya juega la final del Mundial… aunque el balón todavía no haya empezado a rodar. A pocas horas del decisivo duelo contra Argentina, el país entero se ha unido para enviar un mensaje de apoyo a la selección con muestras de ánimo que han llegado desde el cielo, el mar y la tierra.

Uno de los gestos más llamativos lo ha protagonizado el Ministerio de Defensa. En el aire, varios aviones han teñido el cielo de rojo y amarillo con los colores de la bandera española, mientras sus pilotos lanzaban un mensaje cargado de optimismo: "Todos con la Selección. ¡Vamos, España!".

El apoyo también ha llegado desde el otro lado del mundo. A bordo de la fragata Álvaro de Bazán, que navega por aguas del Pacífico, la tripulación ha querido acordarse de la selección con una felicitación muy especial: "Desde la fragata Álvaro de Bazán queremos desearle toda la suerte del mundo a la selección española en su final contra Argentina. A por la segunda estrella".

"Océanos nos separan, pero un mismo orgullo nos une. ¡Navegamos juntos hacia la victoria!", han añadido a través de redes sociales en un emocionante vídeo.

Eso sí, el apoyo también se ha sentido en tierra. En una residencia de mayores de Madrid, los residentes se han sumado a la fiebre mundialista con un divertido baile dedicado a 'La Roja', demostrando que la ilusión por la final no entiende de edades.

La pasión por la Selección también ha llegado al circuito donde se disputa el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1. Allí, el piloto Carlos Sainz y todo el 'Team 55' han posado con la camiseta de la selección para mandar su apoyo a los jugadores antes de la gran cita.

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