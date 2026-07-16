¿Quién va a ganar la final del Mundial de 2026? Así es la historia entre España y Argentina en la Copa del Mundo

El contexto La Albiceleste y la Roja sólo se han enfrentado una vez en un Mundial, y nunca en una final. Aunque las selecciones argentina y española sí tienen más historia en partidos amistosos.

España rompió los esquemas a Francia en el día de su fiesta nacional, ganando la primera plaza de la final del Mundial de 2026. Y un día después, lo consiguió Argentina, echando a Inglaterra de la contienda. Final inédita. Argentina llega con más experiencia que España, que sólo ha alcanzado hasta ahora una final, la de 2010, cuando se convirtió en campeona del mundo. La Albiceleste ha conseguido llegar seis veces a la semifinal, y en todas consiguió su plaza para la final. Siete, si contamos la de este año. Y fue campeona tres.

Porcentualmente, España lo tiene mejor: el 100% de las veces que ha llegado a la final de la Copa del Mundo ha ganado, pero la trayectoria pone por delante a Argentina. Esta es, previsiblemente, la última vez que Leo Messi juegue un Mundial. Coincide con la primera que lo hace Lamine Yamal, quien hace casi 20 años se fotografiaba con el argentino en una imagen que lleva dando vueltas al mundo desde la última Eurocopa. Dos leyendas en una final inédita.

Messi, a sus 39 años cumplidos en el transcurso del Mundial, tiene un historial brutal en Copas del Mundo: en 2014 Argentina cayó ante Alemania en la final con un gol de Götze en la prórroga, en la que fue su primera final. Ocho años después, en Qatar, los argentinos levantaron la copa en los penaltis, después de una final con seis goles. Fue el propio Messi el que abrió el marcador, con un gol de penalti en el 23'. Este domingo juega su tercera final, la segunda consecutiva. Y quizás, la última.

Ahora, los choques entre España y Argentina no tienen tanta trayectoria. Tenían previsto disputar la Finalissima el pasado mes de marzo, en Qatar, para enfrentarse como campeonas de Europa y América. Pero aquel partido pasó a la historia: primero se suspendió por el conflicto en Oriente Medio, después de que Irán atacara a los socios estadounidenses en la región del Golfo después de que Washington iniciara su guerra contra Teherán. Después, sin acuerdo entre las federaciones, la UEFA confirmó que la Finalissima no se jugaría nunca.

España y Argentina, sólo en un Mundial

A lo largo de la historia, España y Argentina sólo se han enfrentado en una ocasión en una Copa del Mundo. Y muchos ni lo recuerdan. Fue en 1966, el octavo Mundial que se celebró, en Inglaterra. España llegaba entonces como campeón de Europa, al haberse hecho con la entonces denominada Copa de Naciones de Europa en 1964. Pero quedó eliminada en la primera ronda: perdió contra Argentina, ganó a Suiza y perdió después contra la Alemania Federal. El resultado de todos los partidos fue el mismo: 2-1, pero sólo ante los suizos jugó como local.

Desde entonces, nunca se han visto las caras en el césped en un campeonato del mundo. Aunque sí lo han hecho en muchas ocasiones, en multitud de partidos amistosos entre las dos selecciones. No hay que olvidar aquel 6-1 la última vez que se enfrentaron, en 2018, en la preparación para el Mundial de Rusia. Los seis tantos de la Roja sirvieron a los argentinos (no a los jugadores) para elevar al máximo su creatividad a la hora de insultar, siendo quizás este el inicio de la que ha sido una larga historia de elaborados improperios salidos de la boca del argentino.

Un historial muy igualado entre ambos

Si nos ceñimos a los números, lo cierto es que hay un historial muy igualado: en amistosos, España ha ganado seis veces y perdido cinco, con dos empates. Si sumamos el partido del Mundial de 1966, estamos absolutamente igualados: España y Argentina, seis victorias, seis derrotas y dos empates.

Y si nos vamos a ver el número de tantos, el último partido nos puede confundir. Porque España sólo adelante a Argentina por uno: en total, España ha encajado 18 goles de Argentina en la historia; Argentina, 19 de España.

Con todo esto, ¿podemos saber quién va a ganar la final del Mundial? En absoluto. Sólo nos pone en contexto. Habrá que esperar al domingo para ver qué ocurre.

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