Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York

Los detalles Tras el partido, el presidente del Gobierno viajará a Argelia, donde continuará con su agenda institucional el próximo lunes, según trasladan fuentes de Moncloa a laSexta.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina en el MetLife Stadium este domingo, según confirmó la Moncloa. Tras el partido, Sánchez viajará a Argelia para cumplir con su agenda institucional el lunes. La presencia del mandatario estaba en duda debido a problemas logísticos, pero logró ajustar su agenda. España estará representada por los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. Sánchez coincidirá en el palco con Donald Trump y Gianni Infantino. El presidente argentino, Javier Milei, verá el partido desde Buenos Aires.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará en el palco de autoridades del MetLife Stadium durante la final del Mundial que enfrentará a España y Argentina el próximo domingo. Así lo han confirmado fuentes de la Moncloa a laSexta este viernes, detallando que, una vez concluido el partido, el líder socialista viajará hasta Argelia, donde desarrollará su agenda institucional el lunes.

La presencia del jefe del Ejecutivo estaba en duda por las dificultades de la logística para los actos que tiene durante la mañana del lunes en el país africano, al que visitará por primera vez desde 2020, pero finalmente ha conseguido cuadrar la agenda para asistir.

España estará representada por los reyes Felipe VI y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía. El propio monarca adelantó el pasado miércoles que se estaban ultimando los detalles de qué miembros de la Familia Real se desplazarían el domingo a Nueva York para respaldar al equipo que entrena Luis de la Fuente, tras haber disfrutado los cuatro de la victoria frente a Francia el martes por la noche en un hotel de Barcelona.

En el palco de autoridades, Sánchez coincidirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, y el de la FIFA, Gianni Infantino, que serán los encargados de entregar el trofeo al equipo campeón. No viajará hasta Nueva York el presidente argentino, Javier Milei, que verá la final desde su residencia en Buenos Aires junto a su hermana, Karina Milei, ya que es lo que ha hecho durante todo el Mundial y asegura que cambiarlo podría dar mala suerte a Argentina.

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