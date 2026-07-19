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Traspasan las líneas rojas

"A los españoles hay que 'boludearlos'; son estúpidos": las indignantes declaraciones de streamers argentinos ante la final del Mundial

Los detalles Algunos influencers argentinos han traspasado los límites en redes sociales. Ante la tensión por el enfrentamiento, la Embajada argentina ha pedido que la final sea un ejemplo de respeto.

Streamer argentino
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La final del Mundial se ha convertido para algunos periodistas y strearmes de Argentina en algo más que fútbol. "A los españoles hay que 'boludearlos', hay que tratarlos de estúpidos, porque los españoles son estúpidos", ha declarado un streamer argentino durante un directo, mientras que un periodista ha dicho que "España es un equipo de youtubers acostumbrado a jugar la Kings League".

Sin embargo, las redes no representan a todos los argentinos. "Argentina y España no tienen que tener una relación de pelea o de bronca. Podemos convivir en paz y la mayoría somos grandes amigos", ha defendido un argentino residente en España.

Fuera de las pantallas, España y Argentina comparten familias, amistades y millones de historias. Por ello, la Embajada argentina ha pedido que la final sea un ejemplo de respeto y que se rebaje la tensión en el enfrentamiento: "Somos dos países hermanos, donde tenemos muchas más cosas en común que diferencias", ha asegurado el embajador.

Y es que de lo que se trata es de disfrutar de los cánticos y de una final con una imagen para la historia: Messi, para muchos el mejor de todos los tiempos, frente a Lamine Yamal, el mejor del mundo en la actualidad.

La leyenda contra el presente, Argentina contra España, en una noche en la que ambos países serán rivales durante 90 minutos, pero nunca enemigos.

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