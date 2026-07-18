EEUU deniega a Joan Capdevila la entrada al país para ver la final porque jugó un partido en Irán hace 10 años

Los detalles El exfutbolista ha pedido ayuda a través de redes sociales para poder conseguir el ESTA, el documento necesario para poder entrar en el país norteamericano.

Joan Capdevila, exfutbolista español, no podrá asistir a la final del Mundial entre España y Argentina en Nueva York, ya que Estados Unidos le ha denegado el ESTA, documento necesario para entrar al país. La razón es que Capdevila jugó un partido en Irán hace diez años. El campeón del mundo de 2010 compartió su situación en su cuenta de X, solicitando ayuda para solucionar el problema, mencionando a Donald Trump y Marco Rubio. Expresó su decepción por no poder viajar con sus hijos para apoyar al equipo. Según explicó en una entrevista, la denegación se debe a su presencia en Irán en 2016.

Estados Unidos ha denegado a Joan Capdevila el ESTA, el documento necesario para entrar el país, y, por ende, no podrá asistir a la final del Mundial que se celebra este domingo entre España y Argentina en Nueva York porque jugó un partido en Irán hace diez años.

El futbolista ha pedido ayuda para poder acceder al país a través de sus redes sociales incluso mencionando tanto a Donald Trump, presidente estadounidense, como a Marco Rubio, secretario de Estado.

"Me acaban de decir que no puedo viajar a la final con mis hijos porque me han denegado el ESTA. ¿Alguien me puede ayudar con esto? No sabéis la ilusión que me hacía poder estar allí con todos mis compañeros de 2010 y con este equipo para animarles", ha publicado el campeón del mundo de la Selección Española hace 16 años.

"No me puedo creer que no me permitan entrar en USA... y perderme un momento así con mis hijos que tanto amamos el fútbol. Si alguien sabe cómo solucionarlo, os lo agradeceré en el alma de por vida", ha concluido el mensaje.

Poco después, en una entrevista con la Cadena COPE, el exjugador ha explicado que se le ha denegado el acceso al país (solo a él) porque estuvo jugando en 2016 un partido en Irán.

"Estábamos gestionando el viaje para ir a la final con mi familia y resulta que me han denegado el ESTA. Me lo han denegado porque estuve hace 10 años jugando un partido de la liga en Irán. Si has estado en Irán no puedes entrar en EEUU salvo que tengas otro visado", ha explicado.

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