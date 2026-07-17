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Copa del Mundo 2026

Sigue la previa del España-Argentina de la final del Mundial

Ya hay árbitro

Slavko Vincic, designado árbitro de la final España - Argentina del Mundial

Los detalles España está invicta en los cinco partidos que ha dirigido Vincic. En el Mundial de Qatar, dirigió el encuentro en el que Argentina cayó derrotada contra Arabia Saudí.

El árbitro esloveno Slavko Vincic, durante un partido del Mundial 2026 El árbitro esloveno Slavko Vincic, durante un partido del Mundial 2026Agencia AP
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El árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudí (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos. España está invicta en cinco partidos con él.

Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klancnik y Andraž Kovacic, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

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