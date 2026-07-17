Slavko Vincic, designado árbitro de la final España - Argentina del Mundial

Los detalles España está invicta en los cinco partidos que ha dirigido Vincic. En el Mundial de Qatar, dirigió el encuentro en el que Argentina cayó derrotada contra Arabia Saudí.

El árbitro esloveno Slavko Vincic dirigirá la final entre España y Argentina el próximo domingo en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey. Vincic, de 46 años e internacional desde 2010, ha arbitrado tres partidos en esta Copa del Mundo, incluyendo el Brasil-Marruecos y Jordania-Argelia en la fase de grupos, y México-Ecuador en dieciseisavos, donde expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié aplicando la 'ley Vinicius-Prestianni'. En el pasado Mundial de Catar, arbitró dos partidos, incluyendo la derrota de Argentina contra Arabia Saudí. España está invicta en cinco partidos con él. Sus asistentes serán Tomaž Klancnik y Andraž Kovacic, y el cuarto árbitro será Adham Makhadmeh.

El árbitro esloveno Slavko Vincic será el encargado de dirigir la final entre España y Argentina, el próximo domingo, en el estadio Metlife de Nueva York/Nueva Jersey.

Será el cuarto partido que arbitre el colegiado esloveno en esta Copa del Mundo tras dirigir el Brasil-Marruecos y el Jordania-Argelia, en la fase de grupos, y el México-Ecuador, de los dieciseisavos de final, en el que expulsó al ecuatoriano Piero Hincapié por taparse la boca cuando se dirigía a un contrario, en aplicación de la popularmente llamada 'ley Vinicius-Prestianni'.

Vincic, de 46 años, e internacional desde 2010 dirigió dos partidos en el pasado Mundial de Catar; la sorprendente derrota de Argentina contra Arabia Saudí (1-2), en la primera jornada, y el Gales-Irán, también de la fase de grupos. España está invicta en cinco partidos con él.

Fue el árbitro en la victoria por 2-1 de la selección española sobre Francia, en la Eurocopa 2024, y en la final de la Liga de Campeones de ese año, en la que el Real Madrid se impuso al Borussia Dortmund por 2-0.

Vincic tendrá como asistentes a sus compatriotas Tomaž Klancnik y Andraž Kovacic, con el jordano Adham Makhadmeh como cuarto colegiado.

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