En un bar, con la familia o en una pantalla gigante: así verán los españoles la final del Mundial

Los detalles En un día que será recordado pase lo que pase, cada uno hace su apuesta personal para dónde ver el partido contra Argentina, ya sea valorando la tranquilidad del hogar o el ambiente de un sitio público.

La final del Mundial entre España y Argentina ha generado diferentes planes entre los aficionados que no han podido viajar a Nueva York. Muchos optan por la comodidad del hogar, como Juan y Lidia, que prefieren ver el partido en familia y disfrutar de una noche tranquila con pizza y cerveza. Otros, como Joan, también eligen la intimidad familiar en lugar del bullicio de un bar. Sin embargo, algunos prefieren la compañía de amigos en lugares como un 'beach club', con la idea de celebrar en Plaza Cataluña si España gana. Ante la alta demanda de pantallas gigantes, algunos ayuntamientos, como el de Millanes en Cáceres, han improvisado con proyectores en espacios más pequeños. Mientras tanto, hospitales en Madrid y Zaragoza ofrecerán la emisión gratuita del partido, y numerosos bares se convertirán en puntos de encuentro para seguir la emoción del encuentro.

Solo unos pocos privilegiados, gran gasto mediante, han podido viajar Nueva York para ver la final del Mundial contra Argentina, pero ello no impide que los que no han viajado no tengan su plan perfecto para ver a España.

"Voy a hacer una pizza y lo voy a ver tranquilamente en casa con mi mujer. Y que gane España", afirma Juan, que valora la tranquilidad del hogar. El verlo con la familia es una apuesta muy repetida, como es el caso de Lidia: "Lo voy a ver con la familia en casa. Toda la familia. Lo vamos a pasar muy bien". "Lo vamos a ver en casa con la familia, a todos nos hace ilusión verlo. En vez de ir a un bar con el jaleo... con la familia. Haremos pizzas con cerveza fría", comenta Joan en la misma línea.

Otros apuestan por la compañía de sus amigos en un día que será recordado: "Lo voy a ver con unos amigos en un 'beach club' y vamos a disfrutar del partido allí".

Todos los ayuntamientos han intentado conseguir pantallas hasta el último momento para poder juntar a sus habitantes frente a ellas, pero algunos se han quedado sin ella ante la alta demanda. "Hemos llamado a varias empresas de la zona para conseguir la pantalla gigante pero todas nos han dicho lo mismo, que estaban todas reservadas", explica a laSexta una de las alcaldesas afectadas.

La falta de oferta ha obligado a tirar de imaginación. Como han hecho en Millanes, en Cáceres. Allí, la solución ha sido instalar un proyector en la antigua escuela. "Es un espacio un poco más pequeño, pero se va a sentir la fuerza más junta", ha relatado su alcaldesa.

Donde sí han conseguido pantallas, como en la madrileña Plaza de Colón, la gente lleva desde primera hora de la mañana haciendo cola para pillar un buen sitio.

Por su parte, los hospitales de Madrid y Zaragoza emitirán gratis la final del Mundial. Y muchos bares serán el punto de encuentro habitual para seguir a la selección desde cerca: "Me gustaría ir a un bar, por el ambiente. Arriba España".

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