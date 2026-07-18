'La Odisea' de Christopher Nolan desata la locura: hasta 1.000 euros por una entrada para verla en su formato original

Los detalles La nueva película del director británico promete ser uno de los grandes acontecimientos cinematográficos del año, pero verla tal y como fue concebida no estará al alcance de todos.

La nueva adaptación de 'La Odisea' de Homero, dirigida por Christopher Nolan, ha generado gran expectación, con aficionados pagando hasta 1.100 euros en reventa por entradas para verla en IMAX de 70 milímetros. Nolan, conocido por 'Interstellar' y 'Oppenheimer', ha utilizado cámaras IMAX de 65 milímetros para lograr una nitidez y contraste excepcionales, similar al celuloide clásico. Solo 41 salas en el mundo tienen la tecnología para proyectar en este formato, siendo Montpellier la opción más cercana para los españoles. Aunque en España no hay salas IMAX de 70 mm, siete cines ofrecen una versión adaptada de alta calidad. 'La Odisea' promete ser una de las películas más destacadas de 2026.

La expectación por 'La Odisea', la nueva adaptación del clásico de Homero dirigida por Christopher Nolan, ha traspasado la gran pantalla. Tanto que algunos aficionados están llegando a pagar hasta 1.100 euros en la reventa por una entrada. ¿El motivo? Poder disfrutar de la cinta exactamente como la imaginó su polémico director: en una pantalla IMAX de 70 milímetros.

Y es que no será lo mismo verla en ese formato que en un cine convencional, o así lo cree el también director de 'Interstellar' u 'Oppenheimer'. Nolan ha vuelto a apostar por la tecnología que mejor reproduce su visión cinematográfica y ha rodado la película con cámaras IMAX de 65 milímetros, de mayor nitidez y contraste. En síntesis, lo más parecido al celuloide clásico que permite la proyección digital.

Ver 'La Odisea' de esta manera tan característica será un privilegio reservado para muy pocos. En todo el mundo, solo 41 salas cuentan con la tecnología necesaria para proyectar la película en este formato, que requiere una copia física de 17 kilómetros de longitud y cerca de 260 kilos de peso.

Un total de 25 cines en Estados Unidos, nueve en Canadá, tres en Reino Unido, uno en Bélgica, uno en Francia, uno en República Checa y otro en Australia cuentan con salas preparadas para proyectar esta película en IMAX de 70 mm. Es decir, para los espectadores españoles, la opción más cercana será desplazarse hasta Montpellier, en el sur de Francia, donde sí podrá verse en las condiciones que Nolan diseñó.

¿Y en España?

Aunque España no dispone de ninguna sala preparada para proyectar películas en IMAX de 70 milímetros, sí existen siete cines con pantallas IMAX repartidos entre Madrid, Barcelona y Zaragoza, donde podrá disfrutarse de una versión adaptada de la película con una calidad de imagen superior a la de una sala convencional.

No será exactamente la experiencia soñada por Nolan, pero sí una alternativa para quienes quieran acercarse lo máximo posible a su propuesta visual. Así, 'La Odisea' daba este viernes el pistoletazo de salida a la que ya apunta a ser una de las películas más alabadas de 2026, con miles de aficionados dispuestos incluso a recorrer cientos de kilómetros, o pagar más de 1.000 euros.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido