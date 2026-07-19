EEUU levanta el veto a Capdevila y finalmente sí viaja a la final del Mundial

Los detalles El exfutbolista Marcos Senna ha publicado una foto junto con el exlateral izquierdo justo antes de subirse al avión que les llevará a Nueva York.

Joan Capdevila finalmente viajará a Nueva York para presenciar la final del Mundial 2026 entre España y Argentina, después de que inicialmente se le negara el ESTA para entrar a Estados Unidos. La denegación se debió a que jugó en Irán hace 10 años, lo que ahora requiere un visado adicional según las políticas de la Administración Trump. Capdevila había solicitado ayuda incluso al propio Donald Trump a través de redes sociales. Este domingo, Marcos Senna compartió una foto con Capdevila, confirmando que ambos se dirigen a Estados Unidos para apoyar a la selección española.

Joan Capdevila finalmente sí viajará a Nueva York para poder ver presencialmente la final del Mundial 2026 entre España y Argentina. El también exfutbolista Marcos Senna ha subido una foto con él durante la mañana de este domingo donde se ve a ambos a punto de subirse al avión que les llevará a Estados Unidos.

El exlateral izquierdo había informado que EEUU le había denegado en un primer lugar el ESTA, el documento necesario para entrar en el país, porque había jugado hace 10 años un partido en Irán y, actualmente, la Administración Trump requiere de otro visado para aquellos que quieran entrar en territorio norteamericano y hayan estado previamente en el país de Oriente Medio.

Por ello, Capdevila informó a través de redes sociales de su situación y pidió ayuda hasta al propio Donald Trump para intentar acceder al país.

Ya este domingo, aunque el jugador no ha aclarado cómo lo ha conseguido, ha sido el también exinternacional Marcos Senna el que ha subido una fotografía junto a él. "Rumbo a por la segunda estrella", ha publicado el excentrocampista en una imagen en la que se ve a ambos antes de subirse al avión que les llevará a Estados Unidos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.