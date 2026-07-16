Final del Mundial 2026, en directo | Previa del España y Argentina en la Copa del Mundo

Nueva York será el escenario de un partido que será histórico , y no lo será solo en el plano deportivo. Por primera vez en la historia de los Mundiales habrá actuaciones musicales en el descanso, al estilo del 'Half Time Show' de la Super Bowl, lo que hará que el entretiempo pase de los 15 minutos tradicionales a durar aproximadamente media hora. Mientras los equipos se refrescarán y recibirán las órdenes de los seleccionadores en los vestuarios, el MetLife Stadium se convertirá en el epicentro mundial de la música durante 11 minutos en los que actuarán Justin Bieber, Madonna, Shakira, BTS, Burna Boy y Coldplay .

España en la final del Mundial: un país con un objetivo común

Lamine Yamal lo dejó claro: "¡España en la final!". "'Pardon', 'pardon'", agregaba en redes disculpándose —a medias— ante Francia, el rival que cayó ante los de Luis de la Fuente en semifinales. La selección española, así lo ha dicho Nico Williams, tiene claro a dónde hay que ir a divertirse: a "NUEVAYoL".

España está a un paso de la Copa del Mundo de Fútbol. Pero este Mundial no se juega solo en el campo. El domingo —cuando España se enfrentará a Argentina— también habrá que mirar al palco, donde seguro van a estar el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El servilismo de Infantino con el republicano roza lo obsceno, incluso le suspendió una sanción a un jugador de EEUU y luego se supo que se lo había pedido Trump. Ahora teme que se pueda repetir en la final lo que su admirado Trump ya sufrió hace un año en el Mundial de Clubes: una pitada descomunal. Ocurrió, precisamente, en el mismo estadio en el que se va a jugar la final. Protestas que, por supuesto, no impidieron que Trump quisiera ser protagonista e hiciera su propio show con el beneplácito de su colega Infantino.