Page dice que tomarán acciones judiciales si hay responsabilidades en el origen del incendio de La Mierla

Los detalles El presidente de Castilla-La Mancha ha expresado que "la culpa de los incendios no la tienen ni los agricultores, ni los ganaderos": "Solo la tiene aquel que incumple las leyes".

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha advertido que el Gobierno regional tomará acciones judiciales si se determinan responsabilidades en el incendio de La Mierla, Guadalajara, que ha destruido 5.400 hectáreas y provocado el desalojo de 12 municipios. García-Page enfatizó que no se culpará a profesionales por su ocupación, sino a quienes incumplen la ley. En este contexto, el alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo, de Vox, ha sido señalado como responsable del incendio. Marchamalo agradeció el apoyo recibido de agricultores y ganaderos, defendiendo la dignidad y unidad del sector primario ante acusaciones infundadas.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advertía este viernes que el Gobierno regional llevará a cabo acciones judiciales si la investigación determinara responsabilidades en el origen del incendio de La Mierla, en Guadalajara, que ya ha arrasado 5.400 hectáreas y ha dejado 12 municipios desalojados (unas 600 personas desplazadas).

"En función del informe de la Guardia Civil, nosotros no solo nos personaremos como administración en la acusación, sino que particularmente tomaremos acciones judiciales a la menor duda que tengamos", ha expresado el mandatario.

Asimismo, ha advertido: "No queremos bajo ningún concepto hacer bandera con este tipo de cosas ni que la haga nadie, por supuesto, pero no vamos a mirar a otro lado bajo ningún tipo de presión, si se deduce una responsabilidad personal de quien sea".

"La culpa de los incendios no la tienen ni los agricultores, ni la tienen los ganaderos, ni la tienen los consejeros, ni la tienen los médicos, ni la tienen los periodistas, no la tiene nadie por su profesión, ni por su condición política, ni por su raza, la culpa solo la tiene aquel que incumple las leyes, sea político, sea periodista, sea agricultor o sea sindicalista", ha añadido.

Un alcalde de Vox, en el punto de mira

El alcalde de Robledillo de Mohernando, Rubén Marchamalo (Vox), a quien responsabilizan de ser el causante del fuego de este municipio mientras cosechaba, ha difundido un mensaje a través de mensajería instantánea en el que muestra su agradecimiento por una concentración en su apoyo suscitada en la localidad de Tamajón, cerca del incendio, en el que defiende el papel del sector primario. "No somos delincuentes, somos agricultores y ganaderos", asegura en su misiva.

"Quiero expresar mi más sincero agradecimiento a todos los compañeros agricultores que esta tarde habéis acudido a Tamajón para defender, con vuestra presencia y vuestro apoyo, no solo a una persona, sino a todo un sector que merece respeto", comienza el mensaje. Un mensaje en el que, como alcalde, quiera también "dar las gracias por la unidad, compromiso y ejemplo" el sector primario de la zona.

"Habéis demostrado que, cuando se ataca injustamente al mundo rural con noticias falsas, desinformación o leyes alejadas de la realidad del campo, sabemos y vamos a responder con dignidad y unión", añade. Agradece un apoyo que tiene "un valor especial" como agricultor. "Gracias por estar ahí, sin intereses políticos, defendiendo el trabajo honrado de quienes vivimos y cuidamos nuestra tierra cada día. Nuestro sector necesita ser escuchado de una vez por todas, comprenderlo, respetarlo y no señalarlo ni utilizarlo".

Marchamalo, que se disculpa por no estar presente en la "convocatoria improvisada" por la "situación" en la que se encuentra, justifica que la tarde se le torció "bruscamente". "Muchos de vosotros sabéis el porqué ya que estabais presentes, no es necesario dar más explicaciones. Muchas gracias a todos por acudir", remata la comunicación.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido