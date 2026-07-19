Ahora

Una nueva caída

Meta vuelve a caerse: Instagram y Facebook sufren problemas de funcionamiento a nivel mundial

Los detalles Ha sido durante la mañana de este domingo, sobre las 9:20 horas, cuando millones de personas han experimentado problemas para acceder a las aplicaciones.

Las apps de Facebook e Instagram, en un teléfono móvil Las apps de Facebook e Instagram, en un teléfono móvilAgencia AP

Las redes sociales de Meta Facebook e Instagram están registrado este domingo problemas de funcionamiento en varias partes del mundo. Así lo han reportado miles de usuarios en la página web especializada Downdetector.es.

Ha sido durante la mañana de esta jornada, sobre las 9:20 horas, cuando millones de personas han experimentado problemas para acceder a las aplicaciones.

Según Downdetector, a las 07:46 horas GMT se habían presentado 4.808 informes de usuarios de Facebook en Estados Unidos, y el 63% de ellos experimentaban problemas para acceder al sitio web. Otros 2.829 usuarios de Instagram en Estados Unidos presentaron informes tras experimentar problemas con la aplicación.

NOTICIA EN AMPLIACIÓN

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Final del Mundial 2026, en directo | Todo preparado para el duelo más esperado: España y Argentina miden fuerzas para levantar la Copa del Mundo
  2. Sánchez destaca que la Selección representa "los valores que definen a España": "Confía en el talento colectivo para ganar"
  3. El incendio de La Mierla continúa en nivel 2 y descontrolado: hay 13.000 hectáreas afectadas y 21 municipios evacuados
  4. Irán promete "lecciones inolvidables para el gran Satán" tras acusar a EEUU de matar a 50 personas en una semana
  5. Rusia lanza durante la noche el "mayor ataque con misiles balísticos" de la guerra contra Kyiv: hay un muerto y 13 heridos
  6. 'La Odisea' de Christopher Nolan desata la locura: hasta 1.000 euros por una entrada para verla en su formato original