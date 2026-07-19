Meta vuelve a caerse: Instagram y Facebook sufren problemas de funcionamiento a nivel mundial

Las apps de Facebook e Instagram, en un teléfono móvil

Los detalles Ha sido durante la mañana de este domingo, sobre las 9:20 horas, cuando millones de personas han experimentado problemas para acceder a las aplicaciones.

Las redes sociales de Meta Facebook e Instagram están registrado este domingo problemas de funcionamiento en varias partes del mundo. Así lo han reportado miles de usuarios en la página web especializada Downdetector.es.

Ha sido durante la mañana de esta jornada, sobre las 9:20 horas, cuando millones de personas han experimentado problemas para acceder a las aplicaciones.

Según Downdetector, a las 07:46 horas GMT se habían presentado 4.808 informes de usuarios de Facebook en Estados Unidos, y el 63% de ellos experimentaban problemas para acceder al sitio web. Otros 2.829 usuarios de Instagram en Estados Unidos presentaron informes tras experimentar problemas con la aplicación.

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