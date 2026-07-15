Messi, héroe de una nueva remontada: España jugará contra Argentina la final del Mundial

En poco más de cinco minutos, en el 86' y en el 91', la albiceleste ha remontado el tanto inicial de Anthony Gordon con dos asistencias del '10' a Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Si el España - Francia de este miércoles fue una oda al buen fútbol y al juego colectivo por parte de 'La Roja', el Inglaterra - Argentina de este jueves bien podría ser el fiel retrato de una batalla.

Con el trasfondo de la guerra de las Malvinas de 1982, que se saldó con la victoria británica, la segunda semifinal ha estado marcada por la intensidad, la agresividad en el juego... y, cómo no, por Leo Messi.

Multitud de faltas, enfrentamientos entre jugadores, banquillos con la temperatura cada vez más alta... y el balón, en varios compases del encuentro, en un segundo plano.

Tras una primera parte de la que poco se puede descartar, el segundo acto rápidamente cambió de velocidad después de que Anthony Gordon, flamante fichaje del FC Barcelona, adelantase a los de Tuchel tras un gran centro de Rogers.

Argentina despertó, empezó a controlar la posesión y a jugar en campo rival, mientras que Inglaterra poco a poco se iba hundiendo en propio área.

Pickford y el palo salvaron las primeras grandes ocasiones albicelestes... pero tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

Minuto 86, Leo Messi recibe en la banda tras un córner sacado en corto, balón a Enzo Fernández y, desde la media luna, el centrocampista del Chelsea la mandó a guardar con un derechazo inapelable.

Parecía que el encuentro estaba abocado a la prórroga pero los argentinos, que habían olido la sangre, no querían alargar la contienda.

Apenas cinco minutos después del tanto de Enzo, en una nueva asistencia de Messi, Lautaro Martínez remató de cabeza un gran centro del rosarino para que Atlanta entrara en ebullición.

El próximo domingo, a las 21 horas, se dará la 'Finalissima' entre España y Argentina que no se pudo disputar en Catar hace unos meses por el conflicto bélico en Irán. Tengan cerca a un cardiólogo. Y su bandera también.