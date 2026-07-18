Capdevila, tras negarle EEUU la entrada para ver la final del Mundial: "Los americanos ya se sabe cómo son; me toca verla en casa"

El exfutbolista, que fue campeón del mundo con la selección española en el año 2010,

Joan Capdevila, quien fue campeón del mundo con la selección española en 2010, no estará este domingo de forma presencial en la final del Mundial porque no le han otorgado el visado. El exfutbolista ha llegado incluso a poner un tuit mencionando a Donald Trump y pidiéndole "ayuda" para poder estar con sus compañeros y de 2010 y animar al equipo. Sin embargo, no ha recibido respuesta por parte del presidente estadounidense.

"Es imposible que me conteste. Era un poco a la desesperada, porque no me aceptaron el ESTA, que es como el visado para poder entrar porque estuve hace diez años jugando un partido de La Liga en Irán", ha explicado el exfutbolista, tras lo que ha expresado que le hacía "mucha ilusión" poder asistir con sus hijos a la final del Mundial.

Para Capdevila, "es un tema más de de sentimiento" porque él la disputó en 2010 en Sudáfrica, por lo que quería poder contarles a sus hijos cómo vivió aquel día. "Agradezco mogollón a toda la gente que me ha intentado ayudar, pero obviamente es muy complicado. Los americanos ya se sabe cómo son, van a su ritmo (...), y por desgracia no he tenido días para hacer margen para poder maniobrar y me tocará fastidiarme y la veré desde casa", ha lamentado.

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