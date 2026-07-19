Satisfacción, frustración y horas de intensas negociaciones: los coleccionistas apuran para completar su álbum de cromos del Mundial 2026

¿Por qué es importante? Con España y Argentina jugándose la Copa del Mundo en el MetLife, en las calles se 'lucha' para o bien por la suerte o bien por los intercambios tener completo algo que es, para muchos, una tradición.

En el Mundial 2026, mientras algunos en Estados Unidos buscan añadir una nueva estrella a su escudo, muchos otros alrededor del mundo se centran en completar el álbum de cromos del torneo. Los coleccionistas apuran las últimas horas para lograr esta hazaña, ya que no es fácil depender solo de la suerte de los sobres. Las negociaciones para conseguir el cromo deseado son esenciales y requieren esfuerzo. Para algunos, este álbum es más que un simple pasatiempo; es una tradición y una herencia. La satisfacción de encontrar el cromo buscado es inmensa, llevando a intensas negociaciones para cerrar tratos favorables. El objetivo común es completar la colección con todos los futbolistas del Mundial.

Hay muchas cosas en juego en este Mundial. Para unos, en Estados Unidos, es la opción de lograr una nueva estrella sobre su escudo; para otros, para muchos otros alrededor del mundo, el objetivo es completar el álbum de cromos del torneo. Es hacerse con esa codiciada pieza que les falta antes de que todo llegue a su desenlace.

Y es que los coleccionistas están apurando las últimas horas para celebrar tremenda hazaña. Porque no es fácil tener todos tan solo confiando en la suerte de los sobres. Porque toca intercambiar. Porque las negociaciones para lograr el cromo deseado son clave y requieren una ardua tarea. "He cambiado ya 100 o por ahí. Vamos bastante bien", dicen.

Para algunos, es algo más que un simple álbum: "Tengo todos los Mundiales. Es una herencia para el peque".

Son tradiciones. Son, también, sensaciones que otros descubren por primera vez y que lleva en algunas ocasiones a la frustración por no tener al que te falta. Porque sin duda lleva a la satisfacción cuando se encuentra ese cromo que tanto se busca. "Me compré una caja y en el primer sobre me salió Messi", cuentan.

Por si no sucede, la negociación. La intensa negociación de cara a cerrar un trato favorable. "Descubrí a un chico en un bar que intercambiaba. Lo quería sí o sí, así que se lo cambié por tres", explican.

El objetivo es para todos el mismo. Es el de completar la colección y ser uno de los afortunados capaces de tener el álbum con todos los futbolistas que han participado en el Mundial 2026.

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