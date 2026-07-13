Guerra en Irán, en directo | Dos muertos y 6 heridos en los últimos ataques de EEUU en Irán, que responde en Jordania, Bahréin y Kuwait

Muere un palestino en un ataque de Israel contra un campamento de refugiados en Gaza pese al alto el fuego Al menos un palestino ha muerto este lunes a causa de un nuevo bombardeo ejecutado por el Ejército de Israel contra el centro de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado en octubre de 2025 entre el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y el Gobierno israelí al aceptar la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina de noticias WAFA han señalado que el ataque ha alcanzado una vivienda en el campamento de refugiados de Al Maghazi, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el bombardeo. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado este mismo lunes que 1.108 personas han muerto y 3.578 han resultado heridas por ataques israelíes desde la entrada en vigor del alto el fuego, incluidos ocho fallecidos y 32 heridos durante las últimas 24 horas. Asimismo, ha resaltado en un comunicado publicado en redes sociales que en este periodo tiempo se han recuperado 800 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes tras el citado acuerdo. Las fuerzas israelíes están en la conocida como 'línea amarilla', que cubre más de la mitad del enclave. Por otra parte, ha afirmado que desde el inicio de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023 --que dejaron unos 1.200 muertos y cerca de 250 secuestrados, según el balance oficial-- se han documentado 73.231 muertos y 173.686 heridos, si bien ha subrayado que sigue habiendo cadáveres tirados en las calles y entre los escombros de los edificios bombardeados. Europa Press Compartir en X

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Albares critica la "táctica dilatoria" de Bruselas para no vetar el comercio con asentamientos en Cisjordania El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha criticado este lunes la "táctica dilatoria" promovida por altos cargos en Bruselas para no vetar el comercio con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, señalando que hay quien quiere debatir y debatir sin tomar una decisión concreta. Preguntado en declaraciones a los medios antes de asistir al Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) sobre la lista de tres opciones presentadas por la Comisión Europea a los Estados miembro para que decidan qué medida quieren adoptar contra los asentamientos israelíes, ha respondido que "no ha lugar de opciones" y hay que prohibir el comercio porque es "ilegal" hacerlo. "Me preocupa que estemos en una táctica dilatoria, que estemos debatiendo, debatiendo, sin hacer algo que no necesitaría realmente ninguna decisión, sería simplemente la aplicación del Derecho Internacional", ha afirmado el jefe de la diplomacia española, que ha recordado que fue la Corte Internacional de Justicia (CIJ) quien dictaminó en 2024 que no era legal comerciar con productos que vinieran de esos asentamientos. En opinión de Albares, la UE tiene que tomar hoy mismo una decisión sobre los productos que provienen de los asentamientos ilegales, un paso que España, ha recordado, ya dio hace tiempo al prohibir su importación de forma bilateral a nivel nacional. "Hay un papel de opciones, pero yo creo que no ha lugar para opciones", ha remachado, al tiempo que ha situado esta exigencia en el contexto de la "parálisis" del plan de paz para Gaza, con "violaciones constantes" de la fase 1 del plan y con violencia contra Gaza y Líbano. Europa Press Compartir en X

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Kallas espera que los Veintisiete decidan si quieren limitar el comercio con los asentamientos en Cisjordania a alta representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha confiado este lunes en que los Veintisiete decidan si quieren avanzar hacia una limitación del comercio con los asentamientos ilegales israelíes en Cisjordania, en el marco del debate que los ministros de Exteriores mantienen este lunes sobre Oriente Próximo a partir del documento de opciones presentado por la Comisión Europea. "Vamos a ver cómo se desarrolla este debate y si los Estados miembro tienen realmente apetito por que una de esas medidas sea más concreta por parte de la Comisión", ha explicado Kallas en declaraciones a los medios a su llegada a la reunión del Consejo de Asuntos Exteriores (CAE) que tiene lugar este lunes en Bruselas. La jefa de la diplomacia europea ha subrayado que son varios los Estados miembro los que han pedido avanzar en la prohibición del comercio con los asentamientos ilegales, y que ahora está en sus manos ver "si estas opciones" presentadas por el Ejecutivo comunitario "reciben un impulso más fuerte por parte". Kallas ha proseguido explicando que todos los socios europeos ven "insostenible" la situación en Cisjordania y respaldan la solución de dos Estados, aunque ha advertido de que la situación sobre el terreno "amenaza con hacerla inviable". Entre las tres opciones presentadas por la Comisión destacan la creación de un sistema de licencias de exportación para estos bienes, la imposición de aranceles punitivos o prohibitivos y, como opción más drástica, una prohibición parcial o total de las importaciones de productos procedentes de los asentamientos en Cisjordania, según ha podido saber Europa Press. Esta última medida cuenta con el impulso decidido de países como España, Irlanda, Francia y Suecia, mientras que Alemania y República Checa encabezan el bloque del rechazo, con otros países como Italia manteniéndose en una posición neutral, si bien se ha expresado recientemente a favor de sancionar al ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, por el "secuestro" y las "vejaciones" a los activistas de la última flotilla humanitaria a Gaza. Las sanciones comerciales contra Israel son un asunto que se arrastra desde el año pasado, cuando en el mes de septiembre la Comisión propuso la suspensión parcial del Acuerdo de Asociación, pero hasta el momento no ha tenido el apoyo necesario --mayoría cualificada-- como para que salga adelante. Europa Press Compartir en X

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El tráfico en el estrecho de Ormuz, en su nivel más bajo en cinco semanas El número de buques que transitan por el estrecho de Ormuz ha caído a su nivel más bajo en cinco semanas, según datos de transporte marítimo, en medio de nuevos ataques entre Estados Unidos e Irán. Seis barcos cruzaron el estrecho el domingo, según datos de Kpler, entre ellos el 'Very Large Crude Carrier Humanity' y el 'Capetan Andreas', transportando dos millones de barriles de petróleo iraní y 500.000 barriles de productos petrolíferos kuwaitíes, respectivamente. Según los datos, tres camiones cisterna vacíos también entraron al Golfo para cargar petróleo. El domingo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que la vía fluvial estaba abierta a buques comerciales, aunque Irán declaró anteriormente que había cerrado el estrecho después de que un barco intentara pasar por una ruta no aprobada. Compartir en X

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EEUU e Irán continúan la disputa por el estrecho de Ormuz La Guardia Revolucionaria de Irán ha reiterado que el estrecho de Ormuz es territorio iraní y que, por ende, no permitirá "que un Ejército rebelde y asesino de niños procedente del otro lado del mundo continúe con su injerencia ilegal en él". Por su parte, el Ejército de Estados Unidos, que insiste en que Teherán no controla el estratégico paso, ha anunciado la conclusión de una nueva oleada de "ataques ofensivos" contra "decenas de objetivos en múltiples ubicaciones" en una operación cuya meta declarada es "debilitar la capacidad de Irán" para atacar a buques que circulen por el estrecho de Ormuz, si bien el primer elemento que enumera el cuerpo militar entre los objetivos alcanzados son "sistemas de defensa aérea". Compartir en X

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Al menos dos muertos y seis heridos en la última oleada de ataques de EEUU contra Irán Al menos dos personas han muerto y otras seis han resultados heridas en la última andanada de ataques aéreos perpetrados este domingo por Estados Unidos contra las inmediaciones de la ciudad de Bandar Abbas, el puerto iraní más importante de la región del estrecho de Ormuz, y la cercana isla de Qeshm, así como contra Mahshahr, urbe sita en el suroeste del país. Concretamente, ha fallecido en la localidad de Farvar, en la zona de Bandar Abbas, una persona, así como otras dos han resultado heridas, de acuerdo con fuentes oficiales citadas por la agencia de noticias oficial iraní, IRNA, que ha precisado que el muerto respondía al nombre de Nuh Mahdavi y se trataba de un trabajador de mantenimiento que ha perdido la vida mientras realizaba labores junto a los demás afectados. Del mismo modo, el subdirector de seguridad y orden público de la gobernación de Juzestán, Valiolá Hayati, ha señalado en declaraciones recogidas por IRNA que una persona ha fallecido y otras cuatro han resultado heridas, tras los ataques "del enemigo estadounidense y el impacto de un proyectil" en una estación de bombeo de agua para uso agrícola en la ciudad de Mahshahr. Europa Press Compartir en X

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