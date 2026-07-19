Rusia lanza durante la noche el "mayor ataque con misiles balísticos" de la guerra contra Kyiv

Imagen del incendio causado por el impacto de un misil ruso en un edificio en Kyiv

Los detalles Al menos una persona ha muerto y 13 han resultado heridas por los casi 50 misiles balísticos que el Kremlin ha lazado contra la capital ucraniana, causando incendios en varios edificios civiles.

La guerra en Ucrania persiste con Rusia intensificando sus ofensivas. Recientemente, el Kremlin lanzó el mayor ataque con misiles balísticos contra Kyiv, impactando en edificios residenciales y causando la muerte de una persona y 13 heridos. El alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, informó de daños en varios distritos, con incendios en edificios y vehículos. Las explosiones comenzaron a las 01:30, con detonaciones posteriores. El ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, denunció el ataque como el uso más masivo de misiles balísticos y exigió sanciones más severas contra Rusia, afirmando que solo la presión detendrá a Putin.

La guerra en Ucrania continúa y, lejos de trabajar en un acuerdo, Rusia sigue intensificando sus ofensivas contra territorio ucraniano. Durante la noche de este sábado a domingo, el Kremlin ha lanzado el "mayor ataque con misiles balísticos" de la guerra contra Kyiv, impactando en varios edificios residenciales de la capital ucraniana.

En consecuencia a la ofensiva, al menos una persona ha fallecido y 13 más han resultado heridas durante el ataque. Según ha informado el alcalde de Kyiv, Vitali Klitschko, seis de los heridos han sido trasladados a centros hospitalarios, mientras que otra persona ha recibido asistencia médica en el lugar de los hechos. Además, los equipos de rescate han evacuado a cinco personas de inmuebles afectados por el ataque.

Las primeras explosiones se registraron alrededor de la 01:30 (hora local), mientras las alarmas antiaéreas sonaban en el centro y el este del país. Posteriormente, se han escuchado nuevas detonaciones en distintos momentos de la madrugada, hasta que una última serie de impactos ha vuelto a sacudir la capital cerca de las 02:38 horas.

En este contexto, el alcalde de Kyiv ha reportado daños en varios distritos de la ciudad. En Dniprovskii, la caída de fragmentos de proyectiles ha provocado un incendio en un edificio de residencias estudiantiles y ha generado humo cerca de una zona comercial. "En el distrito de Desnianskii, un impacto directo ha afectado los terrenos de un local comercial. También se han reportado incendios de vehículos", ha explicado Klitschko, quien ha añadido que un almacén se ha visto igualmente afectado por las llamas.

En el distrito de Solomianskii, los ataques ha desencadenado incendios en la cubierta de un supermercado y en un edificio residencial cercano. Las autoridades han notificado además de daños en un inmueble de nueve plantas por la caída de restos de misiles, con ventanas destrozadas y el rescate de una persona atrapada en una de las plantas inferiores.

Poco después, el ministro de Exteriores ucraniano, Andrii Sybiha, ha señalado que este ataque es en el que Rusia ha utilizado "la mayor cantidad de misiles balísticos": "El cobarde en Moscú (Vladimir Putin), que tiene miedo de reunirse con el presidente Zelenski para poner fin a la guerra, continúa librando una guerra contra civiles. Rusia desató la mayor cantidad de misiles balísticos desde el inicio de la guerra —alrededor de cuatro docenas— en un brutal ataque terrorista contra la capital ucraniana, matando e hiriendo a personas".

"Exigimos respuestas apropiadas y contundentes. Necesitamos una presión devastadora sobre Moscú para poner fin a este terror. No puede haber pausas en el aumento de sanciones y el aislamiento de Rusia. El paquete 21 de la UE debe desbloquearse ahora. No puede haber pausas en la protección de la vida. Los acuerdos sobre interceptores adicionales deben implementarse sin demora. Todos los que están reteniendo estas herramientas vitales de protección de la entrega deben saber que el costo de la demora se mide en vidas humanas", ha publicado el ministro en X.

Además, ha apuntado que "Putin no será detenido en una tregua", sino que "irá más lejos a menos que sea detenido por la fuerza ahora".

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