Sánchez destaca que la Selección representa "los valores que definen a España": "Confía en el talento colectivo para ganar"

¿Qué ha dicho? El presidente del Gobierno, a través de una columna en 'El País', ha asegurado en la previa de la final del mundo que "este de 2026 ha vuelto a ser el Mundial de nuestras vidas".

Pedro Sánchez asistirá a la final del Mundial entre España y Argentina y ha publicado una columna en 'El País' elogiando a la Selección Española. En su escrito, destaca que el equipo representa los valores de España y evoca la nostalgia de la infancia al afirmar que "hoy todos volvemos a tener 11 años". Sánchez recuerda el Mundial de 1982 como el de su niñez y compara esta experiencia con la de 2010 para la última generación nacida en el siglo XX. Enfatiza que la Selección ha aprendido a ganar con coraje y talento, y destaca su juego asociativo y valiente, así como su humildad y respeto al adversario. Concluye afirmando que este Mundial de 2026 es nuevamente "el Mundial de nuestras vidas".

Pedro Sánchez estará presente en la final del Mundial que se celebra este domingo entre España y Argentina. Y, en la previa del partido, el presidente del Gobierno ha publicado una columna en 'El País' donde ha alabado a una Selección que representa "los valores que definen a España" y que ha hecho que "hoy todos volvamos a tener 11 años".

El líder del Ejecutivo ha apuntado que el "Mundial de nuestras vidas es el que nos pilla siendo niños", que en su caso, como ha detallado, fue el Mundial de 1982 con 'Naranjito' cuando tenía 11 años, y que para la última generación nacida en el siglo XX fue precisamente el de 2010 con la misma edad: "De la mano de una selección masculina que supo desprenderse de la maldición de los cuartos. La segunda estrella está en la camiseta de la selección femenina y la lucimos con orgullo desde 2023".

Porque, según Sánchez, "hemos aprendido a ganar sin renunciar al coraje y la entrega": "Pero haciendo del talento la base del éxito. Dejamos atrás el jugamos como nunca y perdimos como siempre, para jugar y ganar como nunca".

El presidente del Gobierno ha señalado que esta es una Selección "que enamora con el juego asociativo y valiente que tanto nos caracteriza, pero también con los valores que definen a nuestro país": "Una España que se conduce con humildad y respeto al adversario y que confía en el talento colectivo para ganar y mostrarse al mundo como el país querido y respetado que es".

"Este de 2026 ha vuelto a ser el Mundial de nuestras vidas. Hoy todos volvemos a tener 11 años", ha concluido Sánchez.

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