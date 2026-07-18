Casi diez años a gastos pagados: así utilizó Santos Cerdán el dinero de Servinabar según la UCO

Los detalles Según los investigadores, el exsecretario de Organización del PSOE se benefició de la empresa para pagar el alquiler, comer en restaurantes, conseguir el renting del coche o comprar en tiendas.

Santos Cerdán negó ser socio de Servinabar, pero la UCO señala que su familia se benefició de la empresa durante casi diez años. Servinabar, cuyos ingresos superaron los ocho millones y medio entre 2015 y 2025, destinó más de 50.000 euros al alquiler de Cerdán, además de cubrir gastos personales como restaurantes y transporte. La UCO también destaca que Cerdán usaba efectivo regularmente hasta 2018, lo que cesó con la llegada de José Luis Ábalos al Ministerio de Transportes. Además, su esposa y otros familiares recibían un sueldo de una empresa sin trabajar allí, financiada en gran parte por Acciona.

Santos Cerdán negó ser socio de Servinabar, pero la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha señalado en el informe patrimonial conocido esta semana que su familia se benefició de la entidad durante casi diez años. Un 'todo incluido' gracias a una empresa cuyos ingresos superaron los ocho millones y medio entre 2015 y 2025.

Porque el exsecretario de Organización del PSOE, según la UCO, no tuvo problemas de vivienda ya que Servinabar destinó más de 50.000 al alquiler para que pudiera vivir: 7.200 euros entre 2017 y 2018, además de 44.000 euros entre agosto de 2018 y 2019.

Además, de las 19 tarjetas de crédito que los investigadores atribuyen que llegó a tener Santos Cerdán, una de ellas era de Servinabar y, con ella, pagó casi 26.000 euros en restaurantes. También el coche estaba cubierto por la empresa: el renting del vehículo fueron casi 11.000 euros más 3.500 de transporte. La UCO también cifra en 1.600 euros el beneficio en concepto de alojamiento y en 1.500 el gasto en tiendas.

Según dicho informe, hasta 2018 Cerdán sacaba efectivo de manera constante. Algo que terminó a partir de 2019, coincidiendo con la etapa de José Luis Ábalos al frente del Ministerio de Transportes. Por eso, los investigadores sospechan que podrían venir de una fuente que no tuviese que ver con cuentas bancarias.

Al mismo tiempo, la mujer del exsocialista tenía un sueldo de una empresa a la que nunca fue a trabajar. Una misma entidad que hasta le pagaba la nómina a su hermana y a su cuñado. Apunta la UCO que todo se lo pagaba Servinabar, la constructora que era suya y que, en su gran mayoría, recibía el dinero de Acciona.

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