Por qué Messi bañó a Yamal: el origen de una foto que los une en una final casi 20 años después

Un hombre porta una pancarta con el mensaje 'Blessed by GOAT' ('Bendecido por el mejor de la historia'), con la imagen de Messi bañando a Lamine Yamal

Sí, la foto de Leo Messi bañando a un Lamine Yamal de apenas seis meses es real. Volvió a salir a la luz durante la Eurocopa y ahora regresa, cuando el culé cumple su sueño de enfrentarse al argentino en una final.

"Podría ser la final de un Mundial esta foto". La imagen en cuestión era una fotografía de un jovencísimo Leo Messi, rondando la veintena, lavando en una bañera de plástico a un bebé de seis meses. Ese bebé era Lamine Yamal, que había nacido poco antes, el 13 de julio de 2007. Con 19 años recién cumplidos, Yamal celebraba el pase a la final de la Copa del Mundo después de vencer a España a Francia, el día de su fiesta nacional, y a la espera de conocer a su contrincante. Leo Messi podía ser parte del equipo con el que jugara esa final. Y sólo un día después, se confirmó: Argentina daba la vuelta al marcador y adelantaba a Inglaterra en un 1-2 que lo ponía en la última fase del Mundial.

"He crecido un poquillo", decía Yamal mirando con complicidad aquella foto. Y sí, ojalá: "Ojalá poder enfrentarme con él en una final". Y así será. De aquel baño de 2007 han pasado casi 20 años, y aunque muchos se preguntan si la famosa fotografía es real—pregunta obvia, teniendo en cuenta cómo la IA se ha adueñado de la información, algo especialmente notable durante este Mundial—, sí lo es. Es real.

La imagen la tomó en 2007, el año que nació Yamal, el fotógrafo Joan Monfort, especializado en fotografía artística, deportiva, de moda y retratos. Y se tomó enmarcada en una campaña solidaria en colaboración entre la Fundación FC Barcelona y el diario 'Sport' a favor de UNICEF. El año anterior, UNICEF había firmado un acuerdo con la fundación culé para trabajar por los derechos de niños y niñas vulnerables y promover la educación a través del deporte. Esta campaña en concreta se tradujo en un calendario solidario para 2008, en cuyo mes de enero aparecía la famosa imagen.

"Fue una casualidad de la vida", aseguraba Monfort años después. "En aquel instante no te puedes imaginar lo que será casi 20 años más tarde. Es una conjunción de cosas que sólo se da una vez", añadía. Aunque la colaboración entre el Barça y UNICEF arrancó aquel año, poco después, en 2010, Leo Messi se convirtió en embajador de buena voluntad de la agencia de Naciones Unidas para la infancia.

¿Y por qué Lamine Yamal estaba en la bañera?

Es fácil entender por qué Leo Messi aparecía en aquel calendario, y también por qué lo hacía en el primer mes del año. ¿Pero qué hacía allí un desconocido Lamine Yamal? Fue gracias, como era de esperar, a sus padres, Mounir Nasraoui y Sheila Ebana. Propusieron a su bebé, que tenía poco más de cinco meses, para formar parte del calendario. Lo hicieron, según explica 'El País', inscribiéndolo a través de un sorteo, que acabó con el pequeño Yamal como ganador.

La idea surgió de la creatividad del fotógrafo, que vio clara la escena mientras, la noche de antes, bañaba a su propia hija. "Fue una foto complicada. Messi antes era aún más tímido que ahora", explicaba al citado diario el encargado de tomar la imagen. Messi no era padre todavía, —no lo fue hasta 2012— y "coger al niño no era su especialidad", pero le salió bien. La foto quedó en el olvido hasta que en 2024, en plena Eurocopa, el padre de Yamal la publicó en sus redes sociales. "El comienzo de dos leyendas", rezaba el texto que acompañaba a la fotografía.

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