Optimismo máximo en Aston Martin con las mejoras en el coche de Alonso: "El momento difícil está llegando a su fin"

Shintaro Orihara y Mike Krack han analizado la decepcionante situación que atraviesa Aston Martin desde inicio de año, remarcando la llegada de unas mejoras que podrían cambiar las cosas para Alonso.

Las cosas podrían mejorar muy pronto para Aston Martin y Fernando Alonso. No será este fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, sino en Hungría, donde desde Silverstone pretenden introducir las esperadas mejoras en el coche del asturiano.

"En este momento, nuestro motor para los Países Bajos está en el banco de pruebas para obtener resultados que podamos llevar allí; así que creo que el progreso es bueno", afirmaba Shintaro Orihara, jefe de Honda. Unas palabras que confirman que en Sakura continúan trabajando en el nuevo motor que estrena el AMR26 esta temporada. El japonés se mostró "entusiasmado" con el trabajo que se está realizando y asegura que "el progreso es bueno, tal y como esperaban".

Más en profundidad, Orihara confirmó que se encuentran en "la última fase del desarrollo", que consiste en "mejorar la conducción con la nueva potencia". Sobre esta situación también ha hablado Mike Krack, que ha analizado en 'GPBlog' el futuro más inmediato de Aston Martin: "Todavía nos queda este fin de semana, pero al ver que este momento difícil está llegando a su fin, el ánimo mejora, aunque nunca ha sido malo. Ya lo dijimos, acordamos hacer esto y todos estamos en el mismo barco. No es que haya sido terrible. De lo contrario, sería muy difícil disputar 12 o 10 carreras con un ambiente tan negativo"

Sin embargo, el ingeniero luxemburgués quiso rebajar la expectación para evitar futuras desilusiones: "Debemos ser cautelosos con las expectativas. Estamos bastante lejos de los primeros puestos, pero también de la zona media de la tabla. Creo que tenemos que poner el coche a punto en Hungría. Primero tenemos que asegurarnos de que lo tenemos todo, porque los plazos son ajustados. No debemos olvidarlo. Y luego ya veremos dónde estamos".

Para cerrar, Krack quiso mandar un mensaje de unión y poner en valor el esfuerzo que se está realizando tanto en Silverstone como en Sakura: "Todos trabajan sin descanso para conseguir las piezas y preparar los coches. Estamos haciendo un gran esfuerzo y lo más importante para todos nosotros es volver a competir... Estamos deseando mejorar el coche y ver hasta dónde llegamos". Así está la situación para Fernando Alonso, a la espera de un monoplaza competitivo, solo queda esperar para ver si estas mejoras terminan traduciéndose en resultados en pista y el asturiano puede lucir su mejor versión a la vuelta de un verano que se presenta agitada para el bicampeón mundial.

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