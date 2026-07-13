Guerra Rusia-Ucrania, en directo | 3 muertos y 5 heridos cerca de Moscú tras un ataque con drones ucranianos

Zelenski critica los ataques de Rusia contra objetivos "puramente civiles" a los ojos de todos El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha criticado que Rusia esté atacando objetivos "puramente civiles" a los ojos de "todo el mundo", razón por la cual ha insistido en la que es su principal reclamación: ayuda para defensa aérea en Ucrania. "Hoy, los rusos una vez más 'derrotaron' sitios puramente civiles: autobuses de pasajeros en Odesa, edificios de viviendas en Zaporiyia, un hospital en Járkiv", ha escrito el mandatario en sus redes sociales. "Cada día de esta guerra que Rusia libra contra la vida sólo demuestra que apoyar a Ucrania es lo correcto desde toda perspectiva: defensa, política y simplemente humana", ha señalado. Zelenski ha insistido en que "todo el mundo" ve lo que ocurre, que Kyiv "necesita más defensa aérea, más protección para las vidas de las personas" y que "Rusia ha enloquecido con esta guerra", señalando a las autoridades rusas de "completamente irracionales" al "negarse" a ponerle fin al conflicto. Compartir en X

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Macron reúne a la Coalición de los Voluntarios para reforzar el apoyo militar a Ucrania El presidente de Francia, Emmanuel Macron, copreside este lunes en París, junto al primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, una cumbre de la Coalición de los Voluntarios destinada a reforzar el apoyo militar a Ucrania y aumentar la presión sobre Rusia para favorecer un alto el fuego y la reanudación de las negociaciones de paz. Uno de los asuntos centrales será el fortalecimiento de la defensa antiaérea y antibalística de Ucrania. Con ese objetivo, Francia organiza hoy también la primera reunión de trabajo de líderes en un proyecto europeo para desarrollar un sistema complementario de defensa aérea basado en la cooperación entre varios países europeos y sus industrias de defensa, con una participación relevante de Ucrania y aprovechando la experiencia adquirida por sus fuerzas durante la guerra. Será justo antes de la cumbre de los líderes de la Coalición de los Voluntarios, que empieza a las 17.00 horas (15.00 GMT), cuando los participantes en la llamada Coalición Antibalística celebrarán una primera reunión de trabajo en el Ministerio de Asuntos Exteriores, a la que asistirá el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, según su agenda. EFE Compartir en X

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Ucrania pierde a uno de sus más férreos aliados de EEUU Ucrania ha perdido este fin de semana a uno de sus más firmes defensores en Estados Unidos: el senador Lindsey Graham, de 71 años, falleció poco después de regresar de un viaje a Kyiv. La primera ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, ha recordado cómo el senador apoyó al país desde el inicio de la invasión rusa y defendió los valores democráticos. Graham había visitado Ucrania una decena de veces desde que se inició la guerra de Rusia, y fue uno de los impulsores de una de las leyes de sanciones más severas de Estados Unidos contra Rusia. También era consciente, no obstante, de la hostilidad que Donald Trump estaba desarrollando hacia el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, según explican desde CNN. Compartir en X

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