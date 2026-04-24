El CIS de Tezanos pone por primera vez la mayoría absoluta en Andalucía al alcance del PP

Los detalles El avance preelectoral de las elecciones de Andalucía del CIS vaticina una mayoría absoluta raspada del PP de Moreno Bonilla. El PSOE sería la segunda fuerza logrando un escaño más que en los comicios de 2022.

El PP ganaría las elecciones de Andalucía con el 43,6% de los votos, aunque no es seguro que pueda revalidar la mayoría absoluta. Son datos del último CIS preelectoral que analiza la intención de voto para el próximo 17 de mayo.

El CIS de Tezanos maneja una horquilla de entre 51 y 59 escaños para el PP, siendo según apunta el estudio del CIS, los 55 escaños el resultado más probable. Así, el PP perdería tres escaños respecto a los de la anterior legislatura, pero justo la mayoría absoluta está en los 55 diputados, lo que dejaría a los 'populares' rozándola.

El PSOE sería la segunda fuerza en Andalucía con el 25,8% de los votos y una horquilla que oscilaría entre lo 27 y los 34 escaños, siendo los 31 los más probables, uno más que en las elecciones de 2022.

Por su parte, Vox seguiría como tercera fuerza en el Parlamento andaluz con el 10,3% de los votos y entre 8-17 escaños.

En la izquierda, Adelante Andalucía, el partido de los Anticapitalistas de Teresa Rodríguez, sobrepasaría al Por Andalucía de Izquierda Unida, Podemos y Movimiento Sumar. La primera candidatura conseguiría 6 diputados, triplicando su resultado de 2022, con una horquilla que va de 5 a 7.

En cambio, Por Andalucía, que logró 5 escaños hace cuatro años, puede mantenerlos pero es más probable que pierda uno.

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