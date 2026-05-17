El Pactómetro de las elecciones de Andalucía o cómo calcular los pactos para un Gobierno sin mayoría absoluta

Sin mayorías absolutas, puede que haya que pactar. La mayoría se alcanza en el Parlamento de Andalucía en los 55 escaños: de no alcanzarlo, puedes comprobar con el Pactómetro de laSexta los posibles pactos.

Sin mayoría absoluta, puede que haya que pactar. Los resultados de las elecciones andaluzas, todavía sin estar escrutados al 100%, ya muestran lo que las encuestas avanzaban: la caída del PSOE, la victoria del PP y la mayoría, en el aire.

Y aunque Juanma Moreno ha insistido en que no quiere gobernar con Vox, habrá que esperar a que terminen de publicarse los datos para saber qué necesitará el PP. La mayoría absoluta se alcanza en el Parlamento andaluz en los 55 escaños, tres menos de los que consiguió el Partido Popular hace cuatro años.

Así funciona el Pactómetro de Andalucía

A la espera de conocerse los resultados, puedes calcular los pactos a los que se pueden llegar en Andalucía, en función de los escaños que obtiene cada formación. Los datos se actualizan en tiempo real según avanza el escrutinio.

Utilizar el Pactómetro de laSexta es muy fácil: lo único que tienes que hacer es ir eligiendo qué partidos crees que podrían pactar. En un lado del Pactómetro, podrás ver los nombres de cada una de los principales partidos, marcados cada uno con su color, y junto a ellos el número de escaños que han obtenido en función de los resultados.

En el otro lado te encontrarás con la barra en la que se irán sumando partidos a los posibles pactos, con el punto en el que se alcanza la mayoría absoluta del Parlamento andaluz, marcado con una línea: los 55 escaños. También puedes consultar el mapa de resultados general o los datos de cada una de las provincias:

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