El fuego en Las Peñas de Riglos sigue activo pero contienen su avance hacia los núcleos urbanos: afecta ya a más de 15.000 hectáreas

Los detalles El operativo, que cuenta con 600 efectivos, ha combatido el incednio durante la noche frenando su avance antes de llegar a las poblaciones. El objetivo, consolidar los perímetros, contener las reproducciones y garantizar la seguridad de la población.

El incendio en Las Peñas de Riglos sigue activo, afectando a más de 15.000 hectáreas. Gracias a un operativo con más de 600 efectivos y hasta 35 medios aéreos, se ha logrado contener su avance hacia zonas urbanas. Las llamas llegaron cerca de Santa María de la Peña, Triste y Yeste, pero la línea de control establecida evitó que alcanzaran estas localidades. Las labores se intensifican en Botaya y Atarés para consolidar perímetros y garantizar la seguridad. En Niebla, el incendio lleva una semana afectando a 11 localidades en Huelva y Sevilla, con la UME actuando rápidamente desde el primer día.

El incendio de Las Peñas de Riglos sigue activo. Las llamas, que afectan ya a más de 15.000 hectáreas, han dejado una buena nueva después de que el operativo haya logrado contener el avance del fuego hacia los núcleos urbanos gracias a un despliegue que cuenta con más de 600 efectivos trabajando de manera simultánea con, además, 30 y 35 medios aéreos.

La noche, en ese sentido, ha sido de gran actividad en el frente del incendio. Las llamas han llegado hasta las inmediaciones de Santa María de la Peña, Triste y Yeste.

Sin embargo, la línea de control que se ha establecido ha permitido frenar su avance antes de llegar a las poblaciones en cuestión.

Las actuaciones ahora se van a intensificar en las zonas de Botaya y Atarés, teniendo como objetivo contener las reproducciones, consolidar los perímetros y garantizar la seguridad de la población.

La UME, que sigue presente en la zona, cuenta con 160 efectivos y dos bulldozer que trabajan en coordinación con el INFOAR y el MITECO. En el primer caso, cuentan con tres helicópteros ligeros, dos medios y uno de coordinación, además de 16 cuadrillas terrestres, cinco helitransportadas, 12 autobombas y ocho bulldozer. El Ministerio para la Transición Ecológica tiene en el terreno tres anfibios ligeros, un avión de coordinación, tres helicópteros bombarderos y cuatro BRIF con ocho helicópteros.

Una semana del incendio de Niebla

En Niebla, el incendio cumple ya una semana y ha afectado hasta a 11 localidades en Huelva y en Sevilla. Francisco Toscano, delegado del Gobierno en funciones, ha reiterado a la Junta de Andalucía que el Ejecutivo mantiene su compromiso ofreciendo todos los recursos humanos y materiales que sean necesarios.

"El Gobierno ha estado luchando contra el fuego desde el primer día. Su aportación está a la altura de las necesidades del que es ya el peor incendio sufrido en Andalucía", ha expuesto Toscano.

El delegado del Gobierno de España en Andalucía en funciones ha subrayado, como ejemplo del compromiso institucional, que la Unidad Militar de Emergencias (UME) inició su actividad sobre el terreno en Niebla sólo 90 minutos después de que la dirección del operativo solicitara su incorporación el 7 de agosto.

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