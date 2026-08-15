Granada recupera la normalidad después de un terremoto que deja casi un centenar de réplicas y más de 400 incidencias

Los detalles La mayor de las réplicas ha tenido una magnitud de 3,3 y se ha producido unas cinco horas después del terremoto principal. Todas ellas se han producido a profundidades muy superficiales, de menos de 10 km.

Un terremoto de magnitud 5 sacudió Granada en la madrugada del sábado, con epicentro en Alhendín. El seísmo, que duró unos diez segundos, generó casi un centenar de réplicas y más de 400 incidencias, aunque no se reportaron daños personales graves. El temblor también se sintió en otras provincias andaluzas y regiones cercanas. La alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, destacó la rápida activación del plan local de emergencia. Aunque no se detectaron daños estructurales significativos, se están evaluando grietas y desprendimientos. La Junta de Andalucía se comprometió a reparar los daños en las sedes judiciales afectadas.

Casi un centenar de réplicas y más de 400 incidencias. Son algunos de los impactantes datos que se conocen sobre el terremoto de magnitud 5 que ha golpeado Granada en la madrugada de este sábado, ciudad que, tras este gran susto, ha vuelto a la normalidad. El seísmo, con epicentro en el municipio granadino de Alhendín, duró alrededor de diez segundos, instantes que fueron eternos para las miles de personas que notaron cómo temblaba la provincia, vecinos que activaron además las llamadas y mensajes para comprobar que no había daños personales.

Cámaras de seguridad repartidas por diferentes puntos de la ciudad han inmortalizado el temblor que esta madrugada despertó a miles de ciudadanos. El temblor, registrado a las 01:04 a 10 kilómetros de profundidad también se ha sentido en localidades del norte como Huéscar, en zonas costeras como Almuñécar, Motril y Salobreña, en el poniente y en la Alpujarra.

Además, también se ha sentido el seísmo en localidades de Jaén como Alcalá la Real, Linares o Jódar, en pueblos de la costa de Almería como la capital, Roquetas, El Ejido o Adra, y en la costa de Málaga, desde Fuengirola o Torremolinos a Vélez, además de Córdoba capital.

Horas después del suceso, Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, ha pedido a la ciudadanía "calma" y "mucho cuidado". "Noche de sobresalto e inquietud en Granada con un terremoto de magnitud 5, que ha provocado algunos daños materiales y se ha llegado a sentir en varias provincias", ha compartido en redes sociales.

Registradas 98 réplicas tras el temblor

Hasta el momento se han registrado 98 eventos tras el terremoto, según la nota informativa emitida por el Instituto Geográfico Nacional (IGN). De ellos, 13 han sido sentidos por la población. La mayor de las réplicas ha tenido una magnitud de 3,3 y se ha producido unas cinco horas después del terremoto principal. Todas ellas se han producido a profundidades muy superficiales, de menos de 10 km.

De acuerdo con los más de 10.000 cuestionarios recibidos por el IGN, el sismo se ha sentido en Andalucía central y oriental, así como en algunas localidades de la Región de Murcia, sur de Castilla-La Mancha e incluso de la Comunidad de Madrid. En este marco, los ciudadanos han reportado algunos daños no estructurales y caídas de objetos en varias construcciones dentro de la zona epicentral.

Según ha explicado el instituto, este terremoto se enmarca en la cuenca de Granada, en el sector central de las Béticas Orientales, que constituye una de las zonas con mayor actividad y peligrosidad sísmica de la Península. "En esta región han ocurrido varios terremotos históricos importantes destructivos, como el de 1884 en Arenas del Rey con intensidad 9-10 y el de 1431 al sur de Granada de intensidad 8-9", ha detallado.

De forma más reciente, ha destacado la serie sísmica que se registró entre diciembre de 2020 y agosto de 2021 en el entorno de las localidades de Santa Fe y Atarfe (Granada). En ese momento se dieron más de 3.000 terremotos superficiales, seis ya de ellos de magnitudes entre 4 y 5, siendo la máxima de 4,5.

Daños por el terremoto de Granada

Granada atiende 445 incidencias

Por su parte, el Ayuntamiento de la ciudad Granada ha atendido hasta 445 incidencias tras el seísmo. La revisión del estado de los edificios es una de las prioridades de la acción del Consistorio, especialmente en el distrito Zaidín donde se siguen evaluando, si bien en principio ningún inmueble parece haber sufrido daños estructurales en la capital granadina.

Así lo ha dado a conocer la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, en una atención a medios en la que ha subrayado que tras el fuerte temblor están "activados, coordinados y vigilando", punto en el que ha valorado que la ciudad tiene "experiencia suficiente" en una situación como esta y que, por tanto, desde que sucediera el terremoto pasada la una de la madrugada, se activó el plan local frente a seísmos.

Carazo, que ha intervenido ante los periodistas tras tener una reunión de coordinación en el marco del Consejo Asesor ante Emergencias presidido por el consejero de Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha dicho que desde el primer momento tras el seísmo comenzó el trabajo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil, en coordinación con emergencias y con el resto de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado.

La activación del Plan de Actuación Local tiene carácter preventivo y de seguimiento, ya que no se tiene constancia de daños generalizados que comprometan de forma grave la seguridad de las personas, si bien se han detectado daños en elementos no estructurales que están siendo evaluados por los servicios técnicos municipales.

Según ha informado la regidora, los servicios de emergencia atendieron un total de 225 llamadas en la Policía Local y 220 en Bomberos, con 33 actuaciones directas de estos últimos y 86 incidencias pendientes de resolución. La gran mayoría de ellas se deben a grietas en viviendas, portales, escaleras y fachadas en calles y avenidas de toda la ciudad (entre ellas América, Dílar, Constitución, San Antón, Palencia o Andrés Segovia), así como desprendimientos de cascotes, cornisas, placas de fachada y elementos ornamentales.

Se han registrado también varios rescates de personas atrapadas en ascensores y puntualmente en alguna vivienda. También incidencias leves en la red de suministros, con roturas de tuberías, inundaciones y una fuga de gas en un edificio de Avenida Cádiz.

Por su parte, los Bomberos han movilizado recursos para atender más de un centenar de servicios en Granada y en los municipios del área metropolitana (Ogíjares, Armilla, La Zubia, Vegas del Genil, Huétor-Vega y Churriana de la Vega), con actuaciones igualmente de apertura de ascensores, revisión de fachadas, apertura de accesos e inspección técnica en distintos puntos.

Carazo ha insistido en que este terremoto ha sido "el más importante que ha ocurrido en los últimos años en la ciudad y en la provincia". "No se ha repetido un movimiento sísmico de esa envergadura desde el año 55", ha señalado para, a continuación, valorar que la coordinación, el trabajo conjunto y las medidas del plan de actuación contra seísmos han surtido efecto.

"Haremos una campaña en redes sociales, ya que tenemos que diferenciar las pequeñas grietas que no afectan a la estructuras del edificio y hay que ponerse en contacto con las aseguradoras de las viviendas para dar esas información", ha dicho Carazo, que ha puntualizado que los ciudadanos deben contactar con el Ayuntamiento si las grietas son más profundas.

Sobre esto último, la alcaldesa de la ciudad nazarí ha dicho que ya hay 16 arquitectos voluntarios activados por parte del Consistorio para realizar evaluaciones en inmuebles allá donde sea necesario. Así, ha hecho un llamamiento a la tranquilidad, a estar pendientes de la información oficial y a seguir las medidas de autoprotección que las fuentes oficiales transmiten en sus redes oficiales.

Preguntada por las incidencias en el distrito de Zaidín, al sur de la ciudad, la regidora ha concretado que "de forma puntual" están "revisando con técnicos de urbanismo y bomberos dos edificios". Por otra parte, Carazo se ha felicitado por el hecho de que la Alhambra y el Generalife hayan confirmado que no ha habido daños en las estructuras históricas del conjunto monumental, mientras que ha asegurado que ha habido desprendimientos en algunas cornisas de iglesias.

"Por tanto, a pesar de que seguimos revisando, inspeccionando y atendiendo las incidencias que puedan surgir, la realidad es que no hemos sufrido daños personales, que es lo más importante, y que dentro de esos daños en edificios y materiales han tenido una incidencia menor, pero seguimos comprobando, haciendo esa evaluación, que es lo que corresponde", ha zanjado la alcaldesa.

La Junta reparará los daños ocasionados

El vicepresidente segundo de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, ha comunicado este sábado que el Gobierno andaluz ya está trabajando para reparar los daños ocasionados en las sedes judiciales de Granada tras el terremoto.

A través de un mensaje difundido en su cuenta oficial de 'X', Gavira ha querido trasladar su apoyo y ánimo a los ciudadanos pertenecientes a las localidades afectadas por este movimiento sísmico. "Todo nuestro apoyo y ánimo a los vecinos de las localidades afectadas. Estamos con ellos y seguiremos poniendo todos los medios para recuperar cuanto antes la normalidad", ha transmitido el vicepresidente segundo de la Junta.

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