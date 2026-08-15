Varios desaparecidos y heridos por una riada en Manzanedo de Valdueza, León

Los detalles Ha sido poco después de las 19:30 horas cuando se ha producido esa riada, aunque por el momento no hay información sobre el grado de gravedad de las lesiones sufridas por las personas afectadas.

Varias personas permanecen desaparecidas y otras han resultado heridas como consecuencia de una riada y un deslizamiento de tierra registrados este sábado en la localidad de Manzanedo de Valdueza, perteneciente al municipio leonés de Ponferrada, ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Ha sido poco después de las 19:30 horas cuando se ha producido esa riada, aunque por el momento no hay información sobre el grado de gravedad de las lesiones sufridas por las personas afectadas y se busca a otras que el 112 considera desaparecidas.

El Centro Coordinador de Emergencias de la Agencia de Protección Civil ha activado el helicóptero de rescate que ha partido hacia el lugar. Emergencias sanitarias - Sacyl- ha enviado dos ambulancias soporte vital básico (SVB) y soporte vital avanzado (SVA) y personal médico del punto de atención continuado (PAC).

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