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MAPA 📍 | El resultado de las elecciones de Andalucía de 2026, pueblo a pueblo y escaño a escaño

Las elecciones autonómicas de Andalucía muestran la caída del PSOE, que se fragua en la comunidad autónoma desde hace casi dos décadas. En 2018 Juanma Moreno llegó a San Telmo y por ahora, continúa.

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

Elecciones al Parlamento de Andalucía - 17M

ESCRUTINIO: 37,93%

Actualizado a las: 21:31

      • Andalucía

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Málaga Córdoba Granada Almería Huelva Cádiz Jaén Jerez de la Frontera Marbella
      DATOS
      PACTOMETRO
      2022
      EN DISPUTA

      Total escaños: 0

      Mayoría absoluta: 33 escaños

      Selecciona los partidos para formar gobierno

      Tabla que contiene el resumen del escrutinio
      Resumen del escrutinio:

      Participación: 62,14%

      +3.8 %
      Votos contabilizados: 1.535.067 37,93%
      Abstenciones: 935.148 37,85%
      Votos en blanco: 14.748 0,97%
      Votos nulos: 16.684 1,08%

      Resultado de las elecciones en

      Sevilla Málaga Córdoba Granada Almería Huelva Cádiz Jaén Jerez de la Frontera Marbella

      Juanma Moreno llegó a San Telmo en 2018 y desde entonces, no ha salido. Y no parece que vaya a salir: las encuestas ya avanzaban la victoria del PP y con el escrutinio inicial, se confirma que Moreno seguirá siendo presidente de la Junta andaluza. El PSOE certifica su caída en Andalucía, con lo que apunta a ser uno de sus peores resultados de la historia en la comunidad autónoma.

      Los resultados han salido más tarde de lo habitual, a causa de un incidente en un colegio electoral de Sevilla, que ha provocado un retraso de casi tres cuartos de hora. El escrutinio avanza y con él, la publicación de datos, aunque la tendencia se puede ver desde casi el inicio del recuento de papeletas.

      La mayoría absoluta es lo que el PP, que será el vencedor de la noche, todavía tiene en el aire. En el gráfico sobre estas líneas puedes consultar los resultados provincia a provincia, y también a nivel municipal.

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