MAPA 📍 | El resultado de las elecciones de Andalucía de 2026, pueblo a pueblo y escaño a escaño

Las elecciones autonómicas de Andalucía muestran la caída del PSOE, que se fragua en la comunidad autónoma desde hace casi dos décadas. En 2018 Juanma Moreno llegó a San Telmo y por ahora, continúa.

Juanma Moreno llegó a San Telmo en 2018 y desde entonces, no ha salido. Y no parece que vaya a salir: las encuestas ya avanzaban la victoria del PP y con el escrutinio inicial, se confirma que Moreno seguirá siendo presidente de la Junta andaluza. El PSOE certifica su caída en Andalucía, con lo que apunta a ser uno de sus peores resultados de la historia en la comunidad autónoma.

Los resultados han salido más tarde de lo habitual, a causa de un incidente en un colegio electoral de Sevilla, que ha provocado un retraso de casi tres cuartos de hora. El escrutinio avanza y con él, la publicación de datos, aunque la tendencia se puede ver desde casi el inicio del recuento de papeletas.

La mayoría absoluta es lo que el PP, que será el vencedor de la noche, todavía tiene en el aire. En el gráfico sobre estas líneas puedes consultar los resultados provincia a provincia, y también a nivel municipal.

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