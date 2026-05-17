Así ha ido perdiendo apoyo el PSOE en las elecciones de Andalucía

La secretaria general del PSOE-A y candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero

Los sondeos apuntan a que el de las elecciones andaluzas de 2026 será el peor resultado de la historia del PSOE en Andalucía. Así ha cambiado el voto en la comunidad autónoma a lo largo de los años.

Las encuestas publicadas en precampaña y durante la campaña electoral del 17M ya apuntaban en esta dirección y los primeros sondeos publicados al cierre de la mayor parte de los colegios electorales en Andalucía insisten en lo mismo: los resultados de las elecciones en Andalucía serán hoy los peores de la historia para el PSOE. Hasta 2012, el Partido Socialista había sido el vencedor en cada uno de los procesos electorales llevados a cabo en la autonomía.

En las tres primeras autonómicas de la democracia, en 1982, 1986 y 1990, la diferencia con respecto al PP era abismal: frente a los entre 60 y 66 escaños que obtenían los socialistas, los populares no alcanzaban la treintena. En las primeras, de hecho, Alianza Popular sólo sumó 17 escaños, aunque otros 15 se fueron para la UCD.

En los años noventa, la distancia entre PP y PSOE empezó a reducirse, aunque no fue hasta 2012 cuando se dieron la vuelta: el PP ganó aquellas elecciones, con Javier Arenas al frente, aunque un pacto entre PSOE e Izquierda Unida le impidió ser investido y gobernar.

Fue en el año 2009 cuando empezó la caída del socialismo en Andalucía: uno de los hitos clave en este proceso fue el conocido caso ERE: una serie de irregularidades en el procedimiento de reparto de ayudas sociales salió a la luz, dando lugar a un procedimiento judicial que arrancó en 2011. En el banquillo se sentaron dos expresidentes socialistas, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, condenados ambos por prevaricación y malversación.

Incluso para María Jesús Montero esta es una de las tres razones por las que el PSOE ya no gobierna en Andalucía. La exministra de Hacienda, candidata socialista en este 17M, ya era consciente antes de liderar la candidatura socialista para presidir la Junta de que no era positivo para Andalucía que "una misma formación política gobierne 30 años en un mismo sitio".

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El caso ERE, el cansancio... y también "el auge de la extrema derecha" que, en sus palabras, posibilitó un Gobierno de derechas. Así hizo referencia Montero a las elecciones de 2018, en las que el PP ganó pero no logró la mayoría absoluta pero sí consiguió gobernar, gracias a un acuerdo con Ciudadanos y Vox que le permitió ser investido presidente.

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