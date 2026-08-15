Ahora

Fiesta de La Paloma

Ayuso elude hablar del ático en Chamberí y ataca al Gobierno del "traidor" Sánchez: "Han dejado que nos invadan muchos terroristas"

¿Qué ha dicho? La presidenta, en un discurso en el que ha mezclado incendios con independentismo, ha cargado contra el presidente afirmando que el país está siendo "literalmente invadido por Marruecos". Sobre el ático, nada.

Isabel Díaz Ayuso Isabel Díaz AyusoAgencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho mutis en lo que al ático de Chamberí respecta en un acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid en el que ha cargado con dureza contra el Gobierno por Ceuta. "Han abandonado España y han dejado que nos invadan muchos terroristas", ha afirmado.

Así lo ha dicho la líder de los 'populares' madrileños, que ha vuelto a calificar de "invasión" lo sucedido en la ciudad autónoma española. Con el silencio por bandera ante las preguntas por la reforma de la sede en Sol y la compra del ático en Chamberí por una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha centrado su discurso en las críticas al Ejecutivo.

"España está siendo literalmente invadida por Marruecos. Sánchez no está. No solucionada nada. No solo es un irresponsable, es un traidor", ha expuesto.

En sus palabras, la presidenta ha hecho referencia a las "miles de personas que vagan de forma ilegal" por el país y a los "compatriotas que están aterrados", en un discurso en el que ha mezclado incendios con independentismo: "España está ardiendo y el Gobierno obliga a los ciudadanos a pagar la deuda del independentismo catalán".

La "vida padre" de Armengol

Ayuso, además, ha pedido a la prensa que traslade al presidente del Gobierno cuestiones como cuánto cuestan las casas y los servicios de los ministros. También sobre si su hermano ha vivido en la Moncloa. "También me gustaría saber si la presidenta del Congreso se está dando la vida padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid y cuantas veces ha usado el Falcon para ir a lucrarse en dictaduras como Venezuela o República Dominicana", dice.

La presidenta se ha preguntado si "en algún momento" Sánchez va a suspender sus vacaciones ante la crisis migratoria en Ceuta, si va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y si "se va a poner al frente de la nación". "Son tantas preguntas que hacer este verano al señor presidente, y aquí les dejo algunas. Feliz día de la Paloma", ha concluido.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Ceuta llega blindada y agotada al día previsto para una nueva entrada de migrantes con la cuestión del asilo en el aire
  2. Un terremoto de magnitud 5 sacude Granada dejando decenas de avisos y daños materiales sin causar víctimas
  3. El fuego en Las Peñas de Riglos sigue activo pero contienen su avance hacia los núcleos urbanos: afecta ya a más de 15.000 hectáreas
  4. Trump desafía a Irán con el estrecho de Ormuz: "Muy pronto lo declararé como territorio de Estados Unidos, eso es lo que es"
  5. Festivo pasado por agua: España llega al gran 15 de agosto con fuertes tormentas, viento y granizo
  6. Doble oro para España en los Europeos de atletismo: María Pérez y Paul McGrath ganan la media maratón de marcha en Birmingham