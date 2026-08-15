Ayuso elude hablar del ático en Chamberí y ataca al Gobierno del "traidor" Sánchez: "Han dejado que nos invadan muchos terroristas"

¿Qué ha dicho? La presidenta, en un discurso en el que ha mezclado incendios con independentismo, ha cargado contra el presidente afirmando que el país está siendo "literalmente invadido por Marruecos". Sobre el ático, nada.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha evitado hablar sobre el ático de Chamberí durante un acto en el que criticó duramente al Gobierno por la situación en Ceuta. Ayuso calificó de "invasión" lo sucedido en la ciudad autónoma, acusando al Ejecutivo de abandonar España y permitir la entrada de terroristas. En su discurso, la presidenta mezcló temas como incendios e independentismo, afirmando que "España está ardiendo" mientras el Gobierno se enfoca en pagar la deuda catalana. Además, cuestionó al presidente Sánchez sobre sus vacaciones y pidió a la prensa investigar los gastos y lujos de los ministros.

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha hecho mutis en lo que al ático de Chamberí respecta en un acto de entrega de las Palomas de Bronce de Bomberos de Madrid en el que ha cargado con dureza contra el Gobierno por Ceuta. "Han abandonado España y han dejado que nos invadan muchos terroristas", ha afirmado.

Así lo ha dicho la líder de los 'populares' madrileños, que ha vuelto a calificar de "invasión" lo sucedido en la ciudad autónoma española. Con el silencio por bandera ante las preguntas por la reforma de la sede en Sol y la compra del ático en Chamberí por una empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, Ayuso ha centrado su discurso en las críticas al Ejecutivo.

"España está siendo literalmente invadida por Marruecos. Sánchez no está. No solucionada nada. No solo es un irresponsable, es un traidor", ha expuesto.

En sus palabras, la presidenta ha hecho referencia a las "miles de personas que vagan de forma ilegal" por el país y a los "compatriotas que están aterrados", en un discurso en el que ha mezclado incendios con independentismo: "España está ardiendo y el Gobierno obliga a los ciudadanos a pagar la deuda del independentismo catalán".

La "vida padre" de Armengol

Ayuso, además, ha pedido a la prensa que traslade al presidente del Gobierno cuestiones como cuánto cuestan las casas y los servicios de los ministros. También sobre si su hermano ha vivido en la Moncloa. "También me gustaría saber si la presidenta del Congreso se está dando la vida padre en uno de los barrios más exclusivos de Madrid y cuantas veces ha usado el Falcon para ir a lucrarse en dictaduras como Venezuela o República Dominicana", dice.

La presidenta se ha preguntado si "en algún momento" Sánchez va a suspender sus vacaciones ante la crisis migratoria en Ceuta, si va a dar explicaciones en el Congreso de los Diputados y si "se va a poner al frente de la nación". "Son tantas preguntas que hacer este verano al señor presidente, y aquí les dejo algunas. Feliz día de la Paloma", ha concluido.

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