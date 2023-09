'La casa del dragón' no se ha visto demasiado afectada porque tal y como ya explicó George R.R. Martin en su momento, los guiones de la segunda temporada ya estaban entregados y gran parte del rodaje se ha podido hacer a pesar de la huelga de actores porque al estar grabada en Reino Unido, muchos de los intérpretes estaban contratados bajo un contrato con el sindicato británico Equity y no con el de Estados Unidos. El estreno se espera para verano de 2024. Otros spin-off anunciados de 'Juego de tronos' como 'El caballero de los Siete Reinos' sí se vieron afectados por la huelga de guionistas y probablemente aún tarden en retomarse. La serie que sí ha sufrido un parón ha sido 'The White Lotus', cuya tercera temporada estará ambientada en Tailandia.

Otra serie en curso es 'The last of us' que, tras un exitoso estreno, fue confirmada para una segunda entrega. La serie de HBO Max protagonizada por Pedro Pascal en el papel de Joel y Bella Ramsey como Ellie no regresará con nuevos capítulos antes de finales de 2024 o incluso 2025. Pascal llegó a hablar de que el rodaje estaba previsto para la primavera de este año, pero después de las huelgas la producción ha sufrido un considerable retraso.

Cuando parecía que la industria del cine y la televisión había recuperado el ritmo después de la pandemia de 2020, el calendario de producciones se ha vuelto a ver trastocado por sendas huelgas de guionistas e intérpretes. Una vez conseguidas las reclamaciones de ambos gremios, a la espera de la vuelta de las negociaciones entre actores y productoras la semana que viene, todo volverá a la normalidad y las prisas por retomar los proyectos darán lugar a un competencia feroz por contar con los actores y directores del momento y también se verá afectada la disponibilidad de los equipos técnicos, tal y como han publicado medios como The Hollywood Reporter o Variety.