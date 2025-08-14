Francia envía a España dos aviones cisterna para ayudar a combatir los incendios

Los detalles El ministro Marlaska ha anunciado la llegada a Galicia de dos hidroaviones Canadair enviados por el país vecino para incorporarse a las labores de extinción. Estas aeronaves, ha precisado, cuentan con una capacidad de más de 5.500 litros de agua.

Francia ha enviado dos aviones cisterna Canadair a Galicia para combatir los incendios que asolan España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció que estos aviones, proporcionados tras una petición formal, estarán disponibles para la Dirección General de Protección Civil y Emergencias. Aunque no se ha elevado el nivel de preemergencia a emergencia, Marlaska indicó que las comunidades autónomas pueden solicitar ayuda si lo necesitan. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, criticó al Gobierno por no pedir ayuda a la UE antes, pero el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, aclaró que la solicitud ya se había realizado.

Francia envía refuerzos para combatir el fuego que asola España. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado este jueves que a lo largo de la mañana llegarían a Galicia de dos aviones cisterna Canadair enviados por el país vecino para incorporarse a las labores de extinción de los incendios.

"Ante una situación compleja ya en el día de ayer formalizamos la petición de ayuda de dos Canadair, que son dos aviones de extinción de incendios, son los más modernos. Francia nos los ha ofrecido y llegarán en el transcurso de esta mañana a Galicia, a Santiago de Compostela. Estarán a disposición de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior con el fin de localizarlos en los incendios donde sea más urgente y más necesario", ha detallado, en declaraciones a 'TVE'.

Marlaska, no obstante, descarta de momento elevar el nivel de preemergencia a emergencia para que el Gobierno central asuma el control de la situación, que ahora mismo está en manos de las comunidades autónomas. "Al momento actual no nos lo hemos planteado, pero si una comunidad autónoma, dentro de su propia responsabilidad, entiende que, por la circunstancia que sea, no se ve capacitada para la gestión, puede solicitar y debería solicitar al gobierno la asunción de la competencia", ha señalado, según recoge Europa Press.

El miércoles por la noche, el ministro ya avanzó que el Gobierno había solicitado a la Unión Europea dos aviones Canadair para la extinción de incendios. "Lo hemos formalizado esta noche, hemos solicitado un módulo con dos aviones Canadair de extinción de los fuegos más importantes, con 5.500 litros de capacidad cada uno", indicó en una entrevista en la 'Cadena Ser', recogida por Efe.

El martes, recuerda la misma agencia, Marlaska ya explicó que su departamento había abierto una "hoja informativa de emergencia" en el organismo europeo de protección civil para requerir medios si era necesario. "No es que en el momento actual necesitemos de una forma urgente los dos aviones, pero por previsión meteorológica queremos tenerlos en la mayor brevedad en caso de que sean precisos. Nos hemos adelantado en ese sentido", puntualizaba Marlaska en la noche del miércoles.

Choque político también por esto

Y en medio de la tragedia, persiste, una vez más, la bronca política. Entre el cruce de reproches por las ausencias de los líderes autonómicos y del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la oleada de incendios, el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, instó este miércoles al Ejecutivo a pedir "ya" ayuda a la Unión Europea. El secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, le ha respondido este jueves que ya iba tarde, porque el Gobierno ya lo había hecho la víspera.

En una entrevista en 'Onda Cero', Morán ha defendido que "en ningún momento" ha habido descoordinación entre el Gobierno y las autonomías y que hasta ahora "todos los medios que se han ido pidiendo se han puesto a disposición", por lo que "no ha habido una demanda de medios" más allá de los disponibles. "Solo en el momento en el que pueda haber una previsión de que haya una necesidad de medios que no puedan ser cubiertos con medios propios, es cuando se pide el apoyo a Bruselas. En estos momentos está pedido en situación de prevengan", ha puntualizado. "Si fuesen necesarios, en ese momento se desplazarían", ha señalado.

Según ha indicado, ya el martes Interior valoró la posibilidad de dirigirse a Bruselas por si necesitaba algún aparato, para que este estuviera en condiciones de ser desplazado con carácter inmediato, ante lo que la Comisión Europea trasladó que España podía desplazar dos aviones de gran carga. "Cuando ayer el señor Feijoo decía que 'el Gobierno de España...' ya iba un poquitín tarde. Ese trabajo ya lo había hecho el Gobierno de España el día anterior", ha defendido el secretario de Estado.