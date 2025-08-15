Marc Márquez tiene muy claro que no tiene rival: "Este título sólo se me puede escapar a mí..."

El piloto de Ducati dice que "todos los pilotos son rápidos", pero se centrará en él: "Este título solo se me puede escapar a mí...".

El noveno título de Marc Márquez comienza a estar cerca. La ventaja sobre Alex Márquez y sobre Pecco Bagnaia no para de crecer. Y se podría confirmar dentro de un puñado de carreras. Por eso el piloto de Ducati es consciente de que el único rival que tiene es él mismo.

En la previa del Gran Premio de Austria, Marc reconoce que sólo él puede perder este campeonato de MotoGP: "¿Rivales? Todos los pilotos son rápidos, pero intentaremos centrarnos en nosotros mismos. Este título solo se me puede escapar a mí, si gestiono bien".

"Hemos encontrado un poquito más de velocidad, y eso me da esa seguridad. Intentaré volver a coger esas sensaciones tras este parón", analiza el piloto de Cervera.

El Red Bull Ring es uno de los pocos circuitos en los que Marc no ha conseguido ganar durante toda su carrera: "Aquí he perdido siempre contra una moto roja, pero ahora la llevo yo. Ojalá pueda luchar por la victoria, lo intentaré, pero sin volverme loco. 120 puntos de ventaja pesan más que una simple victoria, y esos puntos también se tienen que gestionar".

"Me obsesiona ganar, pero tampoco hay que tener prisa. Me da igual cuando. Claro que quiero que sea lo antes posible, pero no hay que precipitarse. No quiero poner en riesgo la posibilidad de ganar un mundial", sentencia el líder de la clasificación.

Pecco ha conseguido tres victorias consecutivas en Austria. Es uno de sus circuitos favoritos. Pero contra este Marc es difícil pensar en una victoria.